Chi è Valerio Cirillo, il politico accusato di stupro

Le bastava sbagliare anche un solo termine del Padre nostro per essere malmenata. Ha denunciato di essere stata costretta a cambiare il suo guardaroba, obbligata a registrare le sue giornate per poi farle sentire a quell’uomo che pensava di amare. Ha dichiarato di aver subito aggressioni continue che la hanno portata anche a perdere la cosa che più desiderava, un figlio che sarebbe dovuto nascere proprio dall’unione con quel ragazzo conosciuto grazie alla passione comune per la politica.

Valerio Cirillo, accusato di violenza da parte dell’ex compagna

Quello stesso interesse che nel 2016 ha portato il 34enne Valerio Cirillo a candidarsi tra le fila di Forza Italia alle elezioni comunali per uno dei municipi di Roma Capitale. Adesso sono lontani i tempi in cui il giovane scattava selfie in compagnia dell’infuencer Gianluca Vacchi e dell’allora parlamentare europeo e poi presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani.