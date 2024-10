I ricavi del Gruppo Prada continuano a crescere: +18% nei primi nove mesi

Fonte: Ufficio stampa Prada Prada Headquarters

Nei primi nove mesi del 2024, il Gruppo Prada ha registrato una crescita significativa dei ricavi, che hanno raggiunto i 3,83 miliardi di euro, con un incremento del 18% a cambi costanti e del 15% a cambi correnti rispetto all’anno precedente. In un periodo di rallentamento per il settore del lusso, in cui alcuni grandi gruppi come LVMH e Kering hanno riportato flessioni, Prada si distingue per una crescita costante e una strategia ben definita che valorizza l’identità del marchio.

Il successo di Miu Miu e la strategia vincente

Un elemento chiave di questa performance è stato il marchio Miu Miu, che ha visto un impressionante aumento del 97% nelle vendite retail. Questa crescita testimonia l’attrattiva di Miu Miu tra i giovani e la sua capacità di rispondere rapidamente alle tendenze, posizionandosi come un brand fresco e dinamico. Secondo Andrea Guerra, CEO di Prada, la forza di Miu Miu è legata alla coerenza nella sua identità e alla qualità dei prodotti, elementi che stanno supportando la crescita del segmento retai.

A livello geografico, il Giappone ha mostrato la crescita più forte, con un incremento del 52,6% a cambi costanti, seguito dall’Asia Pacifico (+12%). Anche l’Europa e il Medio Oriente hanno registrato una crescita rispettivamente del 18%e del 24%, mentre le Americhe hanno segnato un incremento dell’8%. Questi dati riflettono l’abilità di Prada di adattarsi ai mercati internazionali, sostenendo la sua presenza globale in un settore altamente competitivo.

Innovazione e nuove collaborazioni strategiche

Un aspetto distintivo del successo di Prada è il suo impegno nell’innovazione e nelle collaborazioni strategiche. Tra queste, la recente partnership con Axiom Space per la progettazione della tuta spaziale AxEmu per la missione Artemis III della NASA rappresenta un’importante incursione di Prada nel mondo della tecnologia avanzata. Questa collaborazione non solo apre nuove possibilità, ma rafforza anche l’immagine del brand in contesti innovativi e ad alta tecnologia, enfatizzando i valori di progresso ed esplorazione.

Una visione di crescita sostenibile

Patrizio Bertelli, presidente del Gruppo Prada, ha sottolineato l’importanza degli investimenti strategici, che includono il retail, la tecnologia e l’innovazione.

Prada punta a una crescita non solo in termini di ricavi, ma anche di resilienza, sostenibilità e rispondenza ai nuovi valori dei consumatori. Questa strategia consente al gruppo di distinguersi nel settore del lusso, affrontando le complessità del mercato e posizionandosi come un esempio di successo e solidità.