Il magico mondo di Plein

Fonte: Carmine Rotondaro Philipp Plein

D’ora in poi si sentirà spesso parlare del The Plein Hotel, un hotel extra fresco di inaugurazione in prossimità del centralissimo parco Indro Montanelli. Tra le aperture più attese, si tratta della nuova struttura alberghiera del fashion designer ed imprenditore tedesco Philipp Plein, già noto per l’omonimo brand di moda, pronto a valorizzare Milano e dare quel tocco frinzzantino e internazionale che manca alla città, a suo dire, sottovalutata. L’occasione per presentarlo è stata la recente Milano Fashion Week. Nello specifico è collocato all’interno del Palazzo Melzi d’Eril, struttura storica in Via Manin 23, ex quartier generale della designer Krizia.

Fonte: Carmine Rotondaro

Tra le offerte più eccentriche, una pizza al Dom Perignon da circa 1.500 euro, che secondo Plein sarebbe un “omaggio” dato il prezzo dello champagne utilizzato per l’impasto. L’hotel è un trionfo di eccessi che si compensano, con bagni esclusivi decorati con fenicotteri, un ristorante giapponese e uno vegano, un bar per cocktail, e una sala ricoperta di rose, pensata per il tè pomeridiano.

Lo show per la SS25

Plein ha presentato la nuova collezione primavera estate 2025 proprio nel cuore del nuovo hotel, una linea nata dall’ispirazione ai paesaggi urbani e allo spirito del tempo moderno, la collezione SS25 cattura l’essenza del lusso contemporaneo, abbracciando l’estetica distintiva del marchio. Dalle grintose stampe alle intricate decorazioni di cristalli e brillanti sulle giacche, ogni pezzo esemplifica l’artigianato e l’attenzione ai dettagli che sono sinonimi di Philipp Plein, perfetto padrone di casa.

Fonte: Carmine Rotondaro

In particolare la collezione offre una vasta gamma di capi progettati per adattarsi a ogni preferenza di stile, sia maschile che femminile. Dai pezzi strutturati in pelle ai vestiti svolazzanti, Philipp Plein offre una selezione completa per gli appassionati di moda di tutti i generi.

La collezione che ha illuminato la sala principale del The Plein Hotel, concentrandosi sull’eleganza diurna, con una palette di colori accesi e arricchita da accenti di blu e verde che elevano l’eleganza diurna. Pezzi che emanano sofisticatezza e semplicità, grazie a maglie morbide e sartoria intelligente.

Nell’ottica tipica di Plein, la stagione si trasforma in abiti da sera che omaggiano il glamour iconico del marchio. Dai cristalli lussuosi agli abiti da sera completamente ricoperti, creano un sorprendente contrasto con gli abiti neri eleganti e le silhouette sensuali, abbracciando la vera essenza del marchio.