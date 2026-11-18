IPA Agency Demna saluta il pubblico di Times Square: a maggio porterà Gucci per la prima volta in Cina

Dopo New York, Shanghai. Gucci ha scelto la metropoli cinese per la sfilata della collezione Cruise 2028, in programma il 17 maggio 2027. La data coincide con una ricorrenza precisa: i trent’anni dall’apertura del primo negozio del marchio in Cina. Una scelta che conferma la strategia delle sfilate evento, pensate per portare il marchio lontano dalle settimane della moda tradizionali.

Sarà la seconda collezione Cruise firmata da Demna per la maison fiorentina. La prima era stata presentata lo scorso maggio a Times Square, nel cuore di Manhattan. È stato uno show costruito sui maxischermi e su un cast di top model, volti noti e celebrità sportive, da Cindy Crawford a Paris Hilton fino al campione di football Tom Brady, con cui il direttore artistico aveva voluto trasformare la piazza più commerciale del mondo in una passerella.

Il ritorno di Demna a Shanghai

Gucci

Per Demna sarà il primo show di Gucci in Cina, ma non la prima volta a Shanghai. Nel maggio 2024 aveva già portato in città la collezione Primavera Estate 2025 di Balenciaga, la prima sfilata del marchio in Cina, allestita davanti al Museum of Art Pudong. Balenciaga è la maison che ha guidato per dieci anni prima del passaggio a Gucci.

Anche per la casa fiorentina è un ritorno. A Shanghai Gucci aveva ripresentato la collezione Autunno Inverno 2012 disegnata da Frida Giannini. Nel 2021 era stata la volta di Aria, la collezione del centenario firmata da Alessandro Michele. In mezzo, una lunga serie di mostre: No Longer/Not Yet nel 2015, The Artist is Present curata da Maurizio Cattelan nel 2018, Gucci Cosmos nel 2023 e, lo scorso anno, Gucci Bamboo, dedicata a una delle borse più celebri della maison.

Shanghai capitale delle Cruise

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Gucci non sarà l’unica a sfilare in città. Il 14 maggio, tre giorni prima, Dior presenterà la propria Cruise 2028 firmata da Jonathan Anderson, dopo il debutto della scorsa primavera al Los Angeles County Museum of Art. Per i grandi gruppi del lusso la metropoli diventa così, in pochi giorni, il centro del calendario internazionale. Anche Zegna ha scelto la Cina e sfilerà a Pechino l’11 giugno.

La scelta ha anche un significato commerciale. Negli ultimi anni il mercato cinese del lusso ha rallentato e la domanda è diventata più incerta. Una sfilata evento serve a riaccendere l’attenzione dei clienti locali in un mercato che resta decisivo per i conti delle grandi maison europee. Gucci, che per il gruppo Kering vale la quota più importante del fatturato, ha bisogno di riportare le vendite in crescita.

I numeri spiegano l’urgenza. Nel terzo trimestre 2026 i ricavi di Gucci si sono fermati a 1,29 miliardi di euro, in calo del 4% a cambi correnti e del 6% su base comparabile. Le vendite nei negozi diretti sono scese del 9%, complice il minore afflusso di clienti nella Cina continentale e in Giappone. Riportare Demna davanti al pubblico cinese, con uno show costruito per fare rumore, è anche un modo per invertire questa tendenza.