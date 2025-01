Frauscher x Porsche 850 Fantom: l’Innovazione nautica del futuro

La collaborazione tra Frauscher, il prestigioso cantiere nautico austriaco, e Porsche, icona dell’automotive, ha dato vita a una straordinaria imbarcazione di lusso: la Frauscher x Porsche 850 Fantom. Presentata in anteprima mondiale al Boot Düsseldorf, questa opera d’arte galleggiante incarna il meglio di due mondi: l’ingegneria automobilistica e il design nautico all’avanguardia. Un connubio perfetto per chi cerca stile, prestazioni e sostenibilità.

Design e materiali di pregio

L’estetica della Frauscher x Porsche 850 Fantom si distingue per le sue linee fluide ed eleganti, che riflettono lafilosofia del design Porsche. Lo scafo, costruito in fibra di carbonio di alta qualità, assicura una leggerezza eccezionale e un’ottimizzazione delle prestazioni in mare. Questo materiale non solo riduce il peso complessivo dell’imbarcazione, ma ne migliora anche l’efficienza energetica, consentendo una navigazione più sostenibile.

La coperta è caratterizzata da finiture in teak marino ecologico, trattato per resistere alle intemperie e garantire una lunga durata nel tempo. I dettagli metallici sono realizzati in acciaio inox e alluminio anodizzato,materiali scelti per la loro resistenza alla corrosione e il loro aspetto raffinato.

Interni: lusso e comfort made in Porsche

Gli interni della Frauscher x Porsche 850 Fantom sono un capolavoro di design minimalista, ispirato all’abitacolo delle auto sportive Porsche. Gli spazi sono progettati per garantire comfort e funzionalità, con un’attenzione meticolosa ai dettagli.

Rivestimenti di alta gamma: I sedili e i divani sono rivestiti in pelle naturale prodotta con metodi sostenibili, disponibile in una palette di colori personalizzabili. La texture morbida e resistente assicura un’esperienza di lusso senza pari.

Fonte: Ufficio stampa

Tecnologia integrata: La plancia di comando, ergonomica e futuristica, integra un sistema di controllo digitale touchscreen. Questo pannello offre un’interfaccia intuitiva per gestire tutte le funzionalità dell’imbarcazione, dalla navigazione ai sistemi audio e di illuminazione.

Illuminazione ambientale: Un sofisticato sistema di LED RGB permette di personalizzare l’illuminazione interna per adattarsi all’umore o all’occasione. La luce soffusa crea un’atmosfera accogliente durante le navigazioni notturne.

Cucina e spazi vivibili: La zona cucina è equipaggiata con elettrodomestici di ultima generazione e finiture in acciaio satinato, mentre la cabina offre spazi confortevoli per il pernottamento, con un letto matrimoniale e armadiature integrate.

Prestazioni e sostenibilità

La Frauscher x Porsche 850 Fantom non è solo un gioiello estetico, ma anche una macchina dalle prestazioni eccezionali. Equipaggiata con un motore elettrico sviluppato da Porsche Engineering, l’imbarcazione garantisce una navigazione silenziosa e a zero emissioni, ideale per chi vuole unire lusso e rispetto per l’ambiente.

Fonte: Ufficio stampa

L‘autonomia supera le aspettative, grazie a un sistema di batterie al litio ad alta densità, che consente ore di navigazione continua. Inoltre, il sistema di ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della capacità in meno di un’ora.

Un’esperienza esclusiva

La Frauscher x Porsche 850 Fantom non è semplicemente un’imbarcazione, ma una dichiarazione di stile e innovazione. Con un prezzo che riflette la sua esclusività, si rivolge a un pubblico selezionato di appassionati del mare e del design.

Questa collaborazione segna un punto di svolta nel mondo della nautica, dimostrando come due settori apparentemente diversi possano unire le forze per creare qualcosa di straordinario. Per chi desidera un’imbarcazione che unisca prestazioni elevate, sostenibilità e lusso senza compromessi, la Frauscher x Porsche 850 Fantom rappresenta la scelta ideale.