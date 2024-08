Letture estive di moda maschile

La passione per la moda non va mai in vacanza. Al contrario, quando gli impegni quotidiani di studio e lavoro diminuiscono è il momento per dedicarsi con fervore a quello che più ci piace. Sotto l’ombrellone, nello zaino da trekking, nel cruscotto dell’auto non può mancare almeno un libro dedicato a ciò che più ci interessa e ci fa sognare. Anche in vista di un ritorno in città più trendy che mai. Nella nostra selezione di libri sulla moda si passa dalle osservazioni sui significati sociali e filosofici dell'abbigliamento e del costume di Roland Barthes e di Emanuele Coccia e Alessandro Michele alle biografie di Elio Fiorucci e Paul Van Doren. Ma non mancano anche un’antologia dedicata alle sneaker e una riflessione sulla moda come cambiamento. Perché alla fine quando ci vestiamo non abbiniamo solo una giacca a un pantalone, ma “trasformiamo una qualunque forma o un qualunque colore del mondo che ci circonda nella nostra stessa pelle”. È bene quindi informarsi ed esserne consapevoli: per ultimo, infatti, consigliamo un testo della giornalista Elizabeth L. Cline sulle conseguenze che l'accumularsi di "fast fashion" ha sulla nostra salute, sull'economia e sull’ambiente. Buona lettura!