Il cappello di paglia, indispensabile anche per l’uomo

Eleganza e protezione è tutto quello che si chiede a un cappello di paglia. Origini lontane ci insegnano che questo accessorio offre molto di più di un'affidabile protezione dai raggi UV. Sono diversi, infatti, i modelli di cappello di paglia indossati nel tempo come accessorio di moda e di stile: nel 1906, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt rese famoso il Panama. Nel film capolavoro di Michael Curtiz Casablanca (1942), l'attore protagonista Humphrey Bogart indossa un cappello Borsalino che è diventato un vero must. Sin dagli anni '20, il cappello di paglia fiorentino è diventato un capo d'abbigliamento da uomo senza tempo. È anche noto come Boater (Inghilterra), Canotier (Francia) e Kreissäge (Germania). Ma la moda dei cappelli di paglia continua fino ai giorni nostri: dal Pork Pie al Trilby al Fedora, viene indossato in una varietà di look. Nel 2018, per esempio, Le grand chapeau Bomba dello stilista francese Jacquemus è stato uno degli accessori moda più amati e fotografati su Instagram. Ogni cappello viene interpretato e personalizzato dalla lavorazione artigianale rendendo il panorama dei cappelli di paglia per l'uomo molto variegato e adatto a soddisfare ogni esigenza. La nostra selezione di paglie per l'uomo unisce qualità a creatività.