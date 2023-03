Si è riunito il il working team dell’Osservatorio Nazionale Verticale di CEOforLIFE

Si è riunito oggi, via web, il working team Diversity, Equity, Inclusion and Leadership dell’Osservatorio Nazionale Verticale di CEOforLIFE, al quale hanno preso parte: Giordano Fatali, President & Founder, CEOforLIFE | Francesca Sacchi, Community Manager DEI & Leadership, CEOforLIFE | Franca Cipriani,Consigliera di Parità Nazionale, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali | Daniela Leotta, E.ON Italy | Simona Liguoro, Nespresso | Rita Santaniello, Rödl & Partner Italy | Rosellina Panebianco Teleperformance Italia | Luciana De Laurentiis, Fastweb | Lorenzo Bigagli, Carrefour | Alessandra Scotton, Iama Consulting | Alessandra Galeotti Gruppo Hera | Lucia Cresta, Avanade Italy | Marina Forquet Famiglietti, Euronext – Borsa Italiana | Cristina Danelatos, Gruppo Montenegro | Anna Illiano, MA Group | Lucia Pellino, Lavazza | Alessandra Miata, Capgemini | Paola Corna Pellegrini, Winning Women Institute | Ulrike Sauerwald, Valore D | Barbara Cominelli, JLL e GirlsRestart | Kristin Engvig, Winconference.

Il working team Diversity, Equity, Inclusion and Leadership dell’Osservatorio Nazionale Verticale di CEOforLIFE ha l’obiettivo di promuovere il cambiamento della cultura aziendale al fine di favorire l’innovazione partendo dal potenziale esistente nella naturale diversità di ognuno, includere le persone nella loro multidimensionalità identitaria favorendo l’equilibrio vita-lavoro e di integrare le tematiche DE&I ed ESG a livello di Governance nella strategia e nei processi aziendali.

Ad aprire i lavori il Presidente e Fondatore CEOforLIFE, Giordano Fatali: “É un onore lavorare tutti insieme su argomenti così importanti. Oggi inizia il percorso dell’Osservatorio Nazionale Verticale CEOforLIFE sulle tematiche DE&I con l’obiettivo di accelerare il lavoro di tutte le aziende e associazioni che si occupano di questi temi”. A moderare il Web Talks Francesca Sacchi, Community Manager DEI & Leadership, CEOforLIFE: “Diversità significa valorizzare le differenze identitarie delle persone ponendole al centro per trovare un territorio comune di esplorazione e interazione. Nel working team che debutta oggi ci focalizzeremo sulla parità di genere perché c’è necessità di fare cultura a livello aziendale e a livello Paese in generale”.

Dalla necessità di una trasformazione a livello di sistema Paese Franca Cipriani ha raccontato il suo impegno in qualità di Consigliera di Parità Nazionale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: “Le Consigliere di Parità sono su tutto il territorio, una per ogni provincia, una per ogni regione e una nazionale per vigilare sull’andamento del lavoro, agendo su forme di discriminazione e comportamenti non corretti. C’è un punto d’incontro tra il lavoro iniziale delle Consigliere e quello di CEOforLIFE, lavorare e promuovere il cambiamento su temi importanti come la valorizzazione delle capacità femminili e la parità di genere”.

Il prossimo appuntamento in cui si riunirà nuovamente il working team Diversity, Equity, Inclusion and Leadership dell’Osservatorio Nazionale Verticale di CEOforLIFE sarà la round table del 17 maggio 2023 presso la CEOforLIFE ClubHouse in Piazza Montecitorio 116, Roma. In questa occasione imprese e stakeholder condivideranno proposte congiunte per implementare l’inclusione a livello aziendale e di Sistema Paese.