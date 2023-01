Mai così poca neve nelle Alpi negli ultimi 600 anni

Le Alpi hanno visto una significativa diminuzione delle precipitazioni nevose negli ultimi 600 anni, secondo un recente studio condotto dai ricercatori dell'Università di Padova. Lo studio ha rilevato che la regione ha registrato un calo delle precipitazioni nevose di circa il 30% negli ultimi secoli. Questo calo delle nevicate è motivo di forte preoccupazione, poiché le Alpi sono una fonte d'acqua vitale per milioni di persone in Europa. Lo scioglimento dei ghiacciai nelle Alpi contribuisce, infatti, anche all'innalzamento del livello del mare, che rappresenta una minaccia per le comunità costiere. Leggi anche Si è staccato dall’Antartide un iceberg grande come la provincia di Milano