La campagna di Iren sulla corretta gestione dei rifiuti

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iniziativa della Commissione Europea per sensibilizzare istituzioni, consumatori e stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione messe in atto dall’Unione Europea, Iren ha lanciato una Campagna sulla corretta gestione dei rifiuti.

Per la campagna sono stati realizzate tre divertenti video pillole, diffuse lo scorso novembre nel corso sella Settimana Europea attraverso i canali social del Gruppo e con banner online, che si ispirano ad altrettante favole tradizionali: Raperonzolo, la Bella Addormentata nel bosco e Aladdin. Ogni scena ha un epilogo diverso e del tutto inaspettato rispetto a quello tradizionale a causa di rifiuti abbandonati. Il perché arriva nel finale: se tutti adottassero un comportamento responsabile, potremmo vivere davvero in un mondo da favola.

Con questi spot il Gruppo ha inteso sensibilizzare i cittadini verso comportamenti più rispettosi dell’ambiente e contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati, in particolare quelli ingombranti. La campagna ha avuto anche una diffusione “offline”: nelle stesse giornate del lancio sono stati infatti organizzati, in collaborazione con le amministrazioni locali, una serie di flash mob nelle piazze e nelle vie dei centri storici delle principali città nelle quali Iren è presente. Momenti di animazione realizzati da attori professionisti e che hanno coinvolto cittadini e studenti, permettendo di sensibilizzarli sui temi della campagna.