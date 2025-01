Fonte: iStock Si può disdire il canone Rai in caso di cambio di residenza?

Il canone Rai è l’imposta sul possesso della televisione che viene pagata in modo automatico, ormai da alcuni anni, da tutti coloro che sono titolari di un contratto di fornitura elettrica. È possibile richiederne l’esenzione se si appartiene a specifiche categorie o se non si possiede un apparecchio che può ricevere i canali televisivi.

Deve invece essere richiesta la disdetta in caso di cambio di residenza se si trasferisce in una casa in cui non si intende guardare la tv. Vediamo quali sono i passaggi.

Perché tutti devono pagare il canone Rai

Il costo del canone Rai è annuale e rateizzato e viene calcolato per ogni famiglia anagrafica. Chi è tenuto effettivamente a pagare questa tassa è l’intestatario di un contratto di fornitura elettrica, il titolare della bolletta della luce. Da qualche anno, come stabilito dal decreto legge 208/2015, è l’unico metodo di pagamento previsto e il canone viene addebitato direttamente in bolletta. La società di fornitura elettrica versa allo Stato quanto dovuto.

Si suppone dunque che il cliente di una fornitura possegga automaticamente anche un apparecchio televisivo, dal momento che si tratta di uno degli elettrodomestici più diffusi in assoluto.

All’interno della bolletta elettrica il titolare della fornitura trova una voce specifica che indica la quota del canone, fissata a 90 euro all’anno per 10 rate mensili da 9 euro.

Come richiedere l’esenzione dal pagamento

La normativa prevede che alcune categorie specifiche di cittadini possa richiedere l’esenzione dal canone Rai e, se già pagato, ottenere un rimborso. Non sono tenuti al pagamento:

i cittadini sopra i 75 anni d’età con un reddito massimo di 8mila euro all’anno, compreso quello dell’eventuale coniuge, e che non convivono con familiari che hanno un proprio reddito;

diplomatici e miliari stranieri;

chi dichiara di non possedere un apparecchio televisivo.

Gli anziani che hanno diritto all’esenzione devono inviare una richiesta con autocertificazione all’Agenzia delle Entrate a partire del 75esimo anno di età.

Per chi dichiara di non possedere un apparecchio la procedura è simile, ma va ripetuta ogni anno e sono comunque previste operazioni di controllo sulla veridicità dell’affermazione.

Se si intende richiedere il rimborso, occorre inviare insieme alla dichiarazione di richiesta di esenzione anche la ricevuta dei pagamenti effettuati e non dovuti.

Cosa succede con un cambio di residenza

Cosa succede quando un cittadino effettua un cambio di residenza? È chiaro che il cittadino è tenuto al pagamento del canone Rai anche nella nuova residenza, dal momento che diverrà intestatario di una nuova fornitura di energia elettrica.

Se in precedenza il contribuente era tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di residenza per ricevere i bollettini, adesso non è più necessario. Non bisogna più comunicare nulla all’Agenzia delle Entrate, ma attenzione ad alcuni casi particolari.

Nel caso in cui il contribuente dovesse rimanere titolare del contratto di fornitura nella vecchia residenza, dovrà pagare anche lì il canone Rai, oltre a quello dovuto nella nuova residenza. Se il trasferimento avviene all’estero, il soggetto non è tenuto più al pagamento.

Cambio di fornitore di energia elettrica

Cosa succede, invece, se il cittadino decide di cambiare fornitore di energia elettrica? Una volta effettuato il cambio, il contribuente automaticamente vedrà la voce sul pagamento del canone Rai nelle nuove bollette del nuovo fornitore. Dunque anche in questo caso il cittadino non dovrà fare nulla.

Seguendo logicamente quanto previsto dalla normativa, non è possibile cambiare l’intestatario del canone Rai se non si cambia contestualmente anche l’intestatario del contratto di fornitura elettrica.

Come si effettua la disdetta del canone Rai

Nella sezione Modelli e istruzioni sulla pagina Canore Rai del sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il Modello di esenzione canone per gli over 75 in formato .pdf.

Una volta stampato il documento e compilato in tutte le sue parti, è possibile consegnarlo 3 tre modalità differenti:

manualmente in una sede dell’Agenzia delle Entrate;

mediante raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10.121 – Torino;

con una Pec all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Se nell’abitazione in cui è attiva la fornitura elettrica non è presente un apparecchio televisivo bisogna invece scaricare il Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Il modulo può essere inviato via posta o via Pec ai medesimi indirizzi.

Se la comunicazione arriva entro il 31 gennaio dell’anno in corso, si ottiene l’esonero dal pagamento per tutto l’anno. Se arriva invece a partire dal 1° febbraio, l’esonero vale soltanto per il secondo semestre.

Per la disdetta del canone Rai in caso di decesso occorre utilizzare il medesimo modulo e seguire le istruzioni di compilazione del Quadro A. Importante è l’inserimento dei dati dell’erede. Le operazioni da svolgere sono le stesse.

Come effettuare la procedura online

È possibile effettuare la disdetta del canone Rai anche tramite procedura online sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Bisogna: