Interfalde per autoclavi industriali sviluppate e realizzate da Lineagomma, con geometrie, materiali e caratteristiche costruttive definite in funzione dell’applicazione e del ciclo produttivo

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Lineagomma

Le autoclavi industriali lavorano attraverso cicli nei quali temperatura, pressione, tempo e modalità di trattamento vengono impostati in funzione del prodotto e del processo. Il carico viene disposto all’interno di cestoni o sistemi equivalenti, sottoposto alle condizioni previste e successivamente scaricato al termine del ciclo.

La continuità e la regolarità del processo dipendono anche dal modo in cui il carico viene organizzato all’interno dell’impianto. La disposizione degli strati, la stabilità delle pile, gli spazi di passaggio e il comportamento dei materiali durante il trattamento contribuiscono infatti al corretto svolgimento del ciclo.

Tra i componenti che partecipano a questo assetto rientrano le interfalde, elementi tecnici chiamati a lavorare in condizioni ripetitive e spesso impegnative, con un ruolo importante nella gestione del prodotto all’interno dell’autoclave.

Che cosa sono le interfalde per autoclavi?

Le interfalde sono componenti interposti tra uno strato e l’altro del carico all’interno del cestone. La loro funzione è contribuire alla separazione, al sostegno e alla corretta disposizione dei prodotti durante la movimentazione e lungo tutto il ciclo di trattamento.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta necessariamente di semplici elementi piani. A seconda dell’applicazione, le interfalde possono avere geometrie differenti, superfici sagomate, profili bombati, rilievi, forature o altre caratteristiche costruttive pensate per adattarsi al tipo di prodotto e al comportamento richiesto all’interno dell’impianto.

Per le versioni in silicone, Lineagomma ha sviluppato nel tempo anche soluzioni di propria progettazione, nate dall’esperienza applicativa e dall’analisi delle esigenze riscontrate sul campo.

Durante il processo, l’interfalda può essere sottoposta a temperatura, umidità, sollecitazioni meccaniche e contatto ripetuto con il prodotto o con l’ambiente interno dell’autoclave.

Per questo motivo, geometria, spessore, materiale e finitura superficiale incidono direttamente sul comportamento del componente e sulla sua durata nel tempo. Anche se il costo unitario di un’interfalda può risultare relativamente contenuto rispetto ad altri elementi dell’impianto, una sostituzione frequente può avere effetti sulla gestione del magazzino, sui tempi operativi e sulla continuità della produzione.

Le funzioni tecniche negli impianti statici e rotativi

Le esigenze delle interfalde cambiano anche in funzione del tipo di autoclave. Negli impianti statici il carico rimane sostanzialmente fermo per tutta la durata del trattamento. In questo caso diventano particolarmente importanti la capacità dell’interfalda di mantenere la propria geometria, la stabilità del carico e la resistenza alle condizioni termiche e ambientali previste dal ciclo.

Negli impianti rotativi, invece, il carico viene movimentato durante il trattamento.

Questa condizione introduce sollecitazioni differenti e richiede una maggiore attenzione alla stabilità meccanica, alla resistenza alla deformazione e alla capacità del componente di mantenere il proprio assetto nel tempo. La scelta della geometria e del materiale non può quindi essere separata dalle condizioni effettive di utilizzo.

Un’interfalda che perde eccessivamente planarità, rigidezza o geometria può modificare il comportamento degli strati sovrapposti e incidere sulla regolarità del carico durante il processo. Per questo, nelle applicazioni più impegnative, è importante valutare il componente come parte integrante del sistema di movimentazione e trattamento del prodotto.

Il focus sui materiali: silicone e materiali plastici

Lineagomma, con sede a Parma, realizza interfalde destinate a diverse applicazioni industriali e ha sviluppato nel tempo una particolare esperienza nell’impiego del silicone per questo tipo di componenti. Il silicone viene utilizzato quando l’applicazione richiede elasticità, resistenza termica, stabilità nel tempo e capacità di sopportare cicli ripetuti.

La scelta della mescola viene effettuata in funzione delle condizioni operative previste, delle temperature di utilizzo, delle sollecitazioni e delle caratteristiche richieste al manufatto.

Quando l’applicazione lo richiede, possono essere impiegate mescole siliconiche formulate per specifici utilizzi e accompagnate dalla relativa documentazione tecnica e dichiarativa del produttore del materiale.

Accanto al silicone, Lineagomma può valutare anche materiali plastici e altre soluzioni tecniche, in funzione dell’applicazione e delle esigenze dell’impianto. La selezione del materiale non viene quindi affrontata in modo standardizzato, ma considerando il comportamento richiesto al componente, la durata attesa e le condizioni reali di esercizio.

Progettazione, personalizzazione e lavorazioni su misura

Uno degli aspetti più rilevanti dell’esperienza Lineagomma riguarda la possibilità di realizzare interfalde personalizzate. In alcuni casi il componente viene prodotto sulla base del disegno e delle specifiche fornite dal cliente. Per le interfalde in silicone, invece, Lineagomma dispone anche di soluzioni sviluppate internamente, frutto di esperienza diretta, progettazione proprietaria e conoscenza delle problematiche applicative.

Dimensioni, spessori, geometrie, superfici, sagomature e finiture possono quindi variare in funzione dell’impianto, del prodotto trattato e delle condizioni operative. Le lavorazioni possono comprendere stampaggio, taglio, finitura e altre operazioni necessarie a ottenere manufatti uniformi, ripetibili e coerenti con le caratteristiche definite.

Quando il prodotto viene realizzato su specifica del cliente, Lineagomma affianca il committente nella valutazione della producibilità, nella scelta dei materiali e nella definizione degli aspetti costruttivi. La verifica dell’idoneità finale del componente rispetto all’impianto e la validazione applicativa restano invece di competenza del cliente o del soggetto responsabile della progettazione dell’impianto.

Nel caso delle soluzioni sviluppate direttamente da Lineagomma, l’esperienza maturata negli anni consente invece di mettere a disposizione del cliente modelli e configurazioni già sperimentati, adattabili, ove necessario, alle caratteristiche della specifica applicazione.

I vantaggi operativi per le aziende

Un’interfalda sviluppata in funzione dell’applicazione permette di definire geometria, spessore, materiale e finitura tenendo conto delle caratteristiche reali dell’impianto, evitando di dover adattare il processo a un prodotto standard non progettato per quello specifico utilizzo. Per le aziende questo significa poter disporre di componenti più coerenti con le condizioni operative e con il comportamento richiesto durante il ciclo.

Un altro vantaggio riguarda la ripetibilità della fornitura. Una volta definite le caratteristiche del componente e validata la soluzione, le forniture successive possono essere realizzate sulla base della stessa configurazione, semplificando la gestione dei riordini e delle scorte. Questo aspetto è particolarmente importante quando l’interfalda svolge una funzione ricorrente all’interno di un processo produttivo continuo e quando la disponibilità del ricambio deve essere garantita nel tempo.

Lineagomma opera con sistema qualità certificato ISO 9001 e svolge controlli interni finalizzati a verificare la conformità dei prodotti rispetto alle specifiche concordate. L’esperienza maturata nella lavorazione del silicone e dei materiali tecnici consente oggi all’azienda di affrontare forniture destinate sia ad autoclavi statiche sia rotative, con particolare attenzione alla scelta del materiale, alla geometria del componente, alla ripetibilità produttiva e alla continuità della fornitura.

Un percorso costruito dal 1987 e cresciuto nel tempo attraverso esperienza produttiva, specializzazione tecnica e sviluppo di soluzioni capaci di rispondere alle esigenze concrete degli impianti industriali.