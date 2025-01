Investire sotto i 100 euro in azioni con un potenziale di crescita significativo è possibile anche in un mercato che ha visto un forte rialzo nei prezzi

Nel 2025, nonostante l’andamento positivo del mercato azionario, le opportunità di investimento non mancano, anche con capitali relativamente contenuti sotto i 100 euro, ci sono azioni con un grande potenziale di crescita che potrebbero essere adatte per diversificare il portafoglio e capitalizzare sui trend emergenti.

Di seguito tre titoli che, secondo gli esperti, nonostante il loro valore attuale, offrono ottime prospettive per il futuro.

Uber Technologies (Uber) tra le azioni in crescita nel 2025

Con una capitalizzazione di mercato di circa 142 miliardi di dollari, Uber è da tempo un attore dominante nel settore della mobilità e dei trasporti. L’azienda ha saputo espandersi anche oltre i tradizionali servizi di ride-sharing, includendo la consegna di cibo tramite Uber Eats e altri servizi logistici. Nonostante alcune difficoltà recenti, come l’indagine dell’FTC sul servizio Uber One e le preoccupazioni riguardo alla concorrenza di veicoli autonomi, secondo gli analisti l’azienda resta ben posizionata per crescere nel lungo periodo grazie alla sua base utenti di oltre 161 milioni di persone.

Basti pensare che, nel terzo trimestre del 2024, Uber ha registrato una crescita delle prenotazioni del 17% per i trasporti e del 16% per la consegna di cibo, con una marcata miglioramento della redditività. Inoltre, anche se la concorrenza rappresenta una sfida, inclusa quella di giganti come Waymo di Alphabet e Tesla, Uber ha saputo allearsi con Alphabet per potenziare i suoi servizi.

Con un prezzo attuale di circa 67 dollari per azione, l’azienda ha un rapporto prezzo/utile di 28, che potrebbe risultare interessante considerando la previsione di crescita delle vendite del 16% per il prossimo anno e un incremento dell’utile per azione del 23%. In questo contesto, Uber si presenta come un’opportunità a buon mercato.

Azoni Etsy sotto i 100 euro strategiche

Etsy, la piattaforma di e-commerce che ha fatto della vendita di prodotti unici e artigianali il suo punto di forza, si trova in un periodo di transizione. Nel 2024, l’azienda ha affrontato un calo delle vendite del 4,1%, ma ha saputo reagire con una maggiore enfasi sull’esperienza del cliente e una gestione attenta della sua base di venditori, con l’obiettivo di promuovere prodotti unici e di alta qualità.

Con una capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari, Etsy si trova in una posizione strategica per beneficiare di una ripresa nei consumi discrezionali, che sono destinati a migliorare man mano che i consumatori si riprendono dagli impatti dell’inflazione.

Nonostante la sua ciclicità, secondo gli esperti Etsy è un investimento interessante grazie alla sua solida struttura di margini (71%) e alle sue prospettive di crescita a lungo termine. Il titolo è attualmente scambiato a circa 53 dollari, con un rapporto prezzo/utile pari a 20 volte le stime sugli utili del 2025. Se il piano di fidelizzazione e l’orientamento verso l’esperienza utente avrà successo, Etsy potrebbe regalare notevoli soddisfazioni nel medio-lungo periodo.

Per DraftKings previsto aumento dei ricavi tra il 27% e il 35% per il 2025

Il settore del gioco d’azzardo online e delle scommesse sportive è in forte espansione negli Stati Uniti, con una previsione di aumento delle entrate che potrebbe raddoppiare entro il 2029. DraftKings, con una capitalizzazione di mercato di 19 miliardi di dollari, è uno dei leader di questo mercato in crescita, ben posizionato per trarre vantaggio dalla legalizzazione delle scommesse sportive in sempre più stati americani.

Nonostante l’ingresso di nuovi concorrenti, DraftKings si distingue per il suo marchio forte e per l’uso dei dati per ottimizzare l’esperienza degli utenti e migliorare la redditività. Nel 2024, ha visto crescere il numero di utenti attivi del 41% su base annua, con previsioni di aumento dei ricavi tra il 27% e il 35% per il 2025.

Il titolo, attualmente quotato a 39 dollari per azione, presenta un rapporto prezzo/utile interessante in relazione alle aspettative di crescita dei ricavi e miglioramento dei margini di redditività. Con un miglioramento previsto dell’EBITDA, DraftKings sembra pronto per un’espansione sostenibile che porta gli esperti a descriverlo come una scelta solida per chi cerca azioni in forte crescita.