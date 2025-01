Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Il nuovo Ad Roma è Alessandro Antonello.

L’As Roma avrà, presto, un nuovo Ad dopo l’addio dello scorso settembre di Lina Souloukou. Il nome ormai certo è quello di Alessandro Antonello, attuale amministratore delegato corporate dell’Inter, in nerazzurro da 10 anni. Il dirigente ha superato in corsa Marzio Perrelli, attuale Executive vice president di Sky Italia, che dalla sua era forte di ben due colloqui avuti con la presidenza giallorossa Friedkin. L’ufficialità si avrà solo dopo che verrà formalizzato l’addio di Antonello all’Inter, con la firma che, salvo clamorosi stravolgimenti, potrebbe esserci già nelle prossime settimane. La data più probabile, al momento, è quella del 1° febbraio 2025.

Nuovo Ad della Roma, la scelta di Alessandro Antonello

A giocare a vantaggio di Alessandro Antonello nel casting, ci si passi il termine, organizzato dai Friedkin per il nuovo Ad della As Roma è stata sicuramente la conoscenza diretta con la proprietà giallorossa. Dal 2021, infatti, Antonello fa parte dell’ECA, Associazione dei club europei, il cui presidente è il patron del Psg Al-Khelaifi, stretto “consigliere” della proprietà giallorossa americana. La conferma si ha nel fatto che Dan Friedkin ricopre il ruolo di vicepresidente nella stessa ECA. Si ricorda inoltre che, all’interno dell’Associazione dei club europei, Alessandro Antonello rappresenterà l’Italia fino al 2027.

Oltre alla conoscenza diretta, dietro la scelta di Alessandro Antonello ci sono anche i suoi meriti conseguiti nel campo dirigenziale negli ultimi anni all’Inter. Il manager, che si ricorda in nerazzurro occupa il ruolo di Amministratore delegato corporate, si è mosso molto negli aspetti commerciali e in quelli relativi allo sviluppo del brand, oltre che sulla questione stadio. Tutti temi molto attraenti per i Friedkin che, proprio nella Capitale, vorrebbero affrontare un percorso simile.

La carriera di Alessandro Antonello

Alessandro Antonello è un manager di lungo corso del calcio italiano. Classe 1965, è laureato in Economia e Finanza all’Università degli studi di Bergamo e ha conseguito l’abilitazione di dottore commercialista. Dopo gli studi ha collezionato le prime esperienze in Deloitte e in Puma Italia, per poi arrivare nel calcio nel 2015, all’Inter per l’esattezza. In nerazzurro ha ricoperto prima la carica di direttore finanziario e, due anni dopo il suo arrivo, quella di Amministratore delegato. Nel corso dei suoi 10 anni all’ombra della Madonnina ha portato a casa ben 7 trofei.

Il posto vacante in giallorosso

Così come riferito dalla Gazzetta dello Sport e dal Messaggero, Alessandro Antonello sarebbe stato avvistato a Roma già nelle scorse settimane. Il dirigente, la cui firma si ricorda ancora una volta è data per scontata, andrà a ricoprire il posto vacante lasciato in giallorosso dalla greca Lina Souloukou che, dopo l’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi e le pesantissime contestazioni da parte dei tifosi giallorossi per la scelta, si era ritrovata costretta a lasciare la Capitale. La stessa è poi approdata al Nottingham Forest.

Alessandro Antonello arriverà in una società in emergenza già dall’inizio della stagione. Si sono infatti susseguiti tre allenatori differenti sulla panchina giallorossa. Una condizione generato pesantissime contestazioni da parte dei tifosi. Per il nuovo Ad ci saranno subito anche delle matasse da sbrogliare legate ai rinnovi di alcuni calciatori importanti ai quali il nuovo tecnico Claudio Ranieri non è intenzionato a rinunciare. Si tratta, nello specifico, di Niccolò Pisilli e Mile Svilar.