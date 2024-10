Il duello per il Mondiale di MotoGP tra Martin e Bagnaia si trasferisce in Giappone: tutto quello che c'è da sapere sulla programmazione tv tra Sprint e gara

Fonte: ANSA GP Giappone di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Dopo aver vissuto le emozioni del weekend di Mandalika in Indonesia, la MotoGP resta in Asia e si sposta in a Motegi. Il sedicesimo appuntamento della stagione, infatti, è il GP del Giappone, tappa immancabile del Motomondiale la cui lotta per il titolo iridato entra sempre più nel vivo a cinque gare dal termine. Chi avrà la meglio tra Jorge Martín e Francesco Bagnaia?

MotoGP in Giappone

Al Twing Ring Motegi sarà lotta a quattro? Sulla carta, infatti, solo Martin, Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez hanno ancora la possibilità di ambire al titolo, con gli ultimi due che lo vivono più come un sogno che come un vero e proprio obiettivo. Da loro ci si aspetta dunque la battaglia in pista, senza però escludere altri outsider capaci di dire la loro (vedi Acosta o le Aprilia). Ma tutti sanno come andrà a finire, con Bagnaia e Martin che contenderanno il titolo fino (forse) a Valencia, ultima tappa dell’anno.

In MotoGP nulla è scontato fino alla bandiera a scacchi, Martin e Bagnaia lo sanno bene, motivo per cui fare previsioni è impossibile. Ma a Motegi si riparte dai numeri, quelli che alla fine contano e decidono come si concluderà la lotta. Sono 21, infatti, i punti che l’italiano deve rimontare allo spagnolo, e di tempo per racimolarli ce n’è. Ma guai ad abbassare la guardia, dall’una e altra parte, perché ogni errore può costare caro.

E allora in Giappone, per la sedicesima gara e con poi soli altri 4 appuntamenti a disposizione, la battaglia sarà assicurata. Perché nessuno vuole perdere: né Bagnaia che corre per il terzo titolo di fila, né soprattutto Martin che sogna il primo con rivincita su Ducati, che lo ha lasciato partire (verso Aprilia nel 2025, dove lo seguirà un altro ducatista come Bezzecchi oggi in VR46) favorendo a un pilota giovane uno d’esperienza come Marquez.

MotoGP Giappone, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote a Motegi.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 4 ottobre

Ore 2-2.35: Moto3 – prove libere 1

Ore 2.50-3.30: Moto2 – prove libere 1

Ore 3.45-4.30: MotoGP – prove libere 1

Ore 6.15-6.50: Moto3 – prove libere 2

Ore 7.05-7.45: Moto2 – prove libere 2

Ore 8-9: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 5 ottobre

Ore 1.40-2.10: Moto3 – prove libere 3

Ore 2.25-2.55: Moto2 – prove libere 3

Ore 3.10-3.40: MotoGP – prove libere 2

Ore 3.50-4.30: MotoGP – qualifiche

Ore 5.50-6.30: Moto3 – qualifiche

Ore 6.45-7.25: Moto2 – qualifiche

Ore 8: MotoGP – Sprint Race

Domenica 6 ottobre

Ore 2.40-2.50: MotoGP – warm up

Ore 4: Moto3 – gara

Ore 5.15: Moto2 – gara

Ore 7: MotoGP – gara