Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Google allarga l'utilizzo dell'IA Gemini anche a Google Maps.

Google continua a espandere l’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini nei suoi servizi. Dopo Gmail e YouTube, l’IA sbarca ora su Google Maps.

L’aggiornamento introdurrà la possibilità di chiedere informazioni dettagliate sui luoghi, ottenere consigli basati sulle recensioni e persino generare itinerari personalizzati. Al momento, la funzione è disponibile solo in fase di test, ma la presenza nel codice dell’app suggerisce un rilascio imminente.

Google Maps si aggiorna con l’IA: cosa cambia

L’integrazione di Gemini su Google Maps rappresenta un passo avanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la navigazione e la ricerca di luoghi. Secondo il ricercatore AssembleDebug, l’aggiornamento introdurrà una funzione chiamata “Chiedi informazioni sul luogo”, che permetterà agli utenti di interagire direttamente con l’IA.

Attivando Gemini all’interno di Maps, sarà possibile:

ottenere informazioni dettagliate su ristoranti, negozi e altre attività commerciali;

visualizzare recensioni aggregate basate sulle esperienze degli utenti;

ricevere consigli su luoghi da evitare o su itinerari alternativi;

accedere rapidamente agli orari di apertura e ai metodi di prenotazione.

La funzione sarà particolarmente utile per chi viaggia, permettendo di avere risposte personalizzate in tempo reale senza dover cercare manualmente tra le recensioni o le schede informative dei locali.

Quando sarà disponibile la nuova funzione?

L’aggiornamento non è ancora stato ufficialmente rilasciato, ma alcuni utenti hanno già individuato la funzione nella versione beta 16.4.35 di Google Maps. Ciò significa che il roll-out per tutti potrebbe avvenire a breve.

Android Police sottolinea che al momento l’integrazione non funziona ancora per intere città, ma si concentra su luoghi specifici. In futuro, Gemini potrebbe essere in grado di offrire un’assistenza ancora più estesa, fornendo itinerari personalizzati e suggerimenti basati sulle preferenze dell’utente.

Non ci resta che attendere il rilascio ufficiale per scoprire fino a che punto l’intelligenza artificiale trasformerà Google Maps.

Tutte le integrazioni di Gemini

L’intelligenza artificiale Gemini sta diventando sempre più centrale nell’ecosistema Google, con un’integrazione progressiva nei servizi più utilizzati dagli utenti. Dopo Gmail e YouTube, ora l’IA sta facendo il suo ingresso in Google Maps, ma è già presente in altri strumenti di Google per migliorare produttività e ricerca di informazioni.

In Gmail e Google Workspace (Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet), Gemini supporta gli utenti con scrittura assistita, correzione dei testi, riassunti di email e analisi dati. In Documenti suggerisce miglioramenti stilistici, in Presentazioni aiuta nella creazione di slide con contenuti automatici e in Fogli analizza dati per proporre formule e grafici. Su Meet, invece, migliora l’audio e il video, riducendo il rumore di fondo e generando sottotitoli automatici.

In Google Drive, Gemini rende più avanzata la ricerca di file, permettendo di trovare documenti anche senza ricordarne il nome esatto, semplicemente descrivendo il contenuto. Su YouTube, l’IA viene utilizzata per sottotitoli migliorati, sintesi dei contenuti e suggerimenti personalizzati, mentre in Ricerca Google alcune funzioni sperimentali offrono risposte più dettagliate e mirate, anticipando le esigenze degli utenti.

Ora, con Google Maps, Gemini promette di rivoluzionare l’esperienza di navigazione.