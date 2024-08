Laè una delle azioni più per contrastare il cambiamento climatico e ripristinare gli ecosistemi. Diversi progetti in tutto il mondo stanno piantando alberi e coinvolgendo attivamente le comunità locali, utilizzando anche i social media per amplificare il loro impatto. Questi sforzi non solo contribuiscono a rendere il pianeta più verde, ma mobilitano milioni di persone in una missione comune per un futuro più sostenibile. Ecco 10 dei progetti di riforestazione più influenti e innovativi.: Questo movimento globale, fondato da un bambino, ha piantato miliardi di alberi e continua a crescere grazie al supporto di giovani attivisti e una forte presenza sui social media, promuovendo l'azione climatica e la riforestazione.