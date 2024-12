Il bonus patente 2025 offre fino a 2.500 euro per chi vuole conseguire la patente per mezzi pesanti. Come fare domanda e quali sono i nuovi requisiti

Confermato il bonus Patente per il 2025. Il contributo economico, fino a 2.500 euro, può essere richiesto da chi ha intenzione di conseguire la patente per un mezzo pesante. Per accedervi è necessario possedere alcuni requisiti, ma soprattutto fare domanda in tempo prima della fine dei fondi. Cosa c’è da sapere sul bonus Patente? Rispetto all’anno appena trascorso, c’è una grande novità che riguarda chi ha diritto al bonus.

Bonus patente 2025: la cifra

Il bonus Patente 2025 è lo stesso contributo del bonus Patente 2024. Infatti, lo scopo è lo stesso: coprire parte delle spese per conseguire le patenti necessarie per la guida di mezzi pesanti. L’importo massimo del bonus, che copre l’80% della spesa, arriva a 2.500 euro.

Come spiegato dal ministero dei Trasporti, il bonus Patente autotrasporto è destinato a coprire l’80% della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Chi può fare domanda: la novità

La grande novità sta nella platea di chi può accedere al bonus. Infatti, se nel 2024 il requisito necessario era essere cittadini italiani ed europei di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nel 2025 il bonus è riservato anche ai residenti stranieri in Italia.

Dopo le critiche giunte al ministero, si è scelto di ampliare la platea e permettere così di coprire il vuoto degli autotrasportatori. Il settore infatti necessita di lavoratori, ma questi devono essere in possesso di una patente dal costo elevato.

In questo modo, anche gli stranieri potranno fare domanda per il bonus Patente. La vittoria è dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, che ha presentato ricorso al tribunale di Torino contro il ministero dei Trasporti e ha vinto sulla “discriminazione ingiustificata” perpetrata dal requisito della cittadinanza. Il tribunale ha confermato quanto denunciato e ha ordinato la rimozione del requisito di cittadinanza nei bandi successivi.

Il ministero dei Trasporti ha tentato di presentare il ricorso per escludere i soggetti stranieri, ma alla fine ha deciso di accordarsi con l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e modificare i requisiti dei nuovi bandi a partire proprio dal 2025.

Cosa serve: i requisiti

Per tutti, il requisito necessario per accedere al bonus Patente è quello di avere un’età minima di 18 anni e una massima di 35 anni. Il bonus è disponibile anche per chi ha superato i 35 anni, ma la domanda deve essere presentata entro il 35esimo anno di età. Non ci sono limiti di Isee e i 2.500 euro di rimborso ricevuti non rappresentano reddito imponibile.

L’incentivo permette la professionalizzazione dei giovani che vogliono intraprendere il lavoro di autotrasportatori e permette di usufruire del bonus per patenti di mezzi pesanti da trasporto con massa superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. Per questo, le patenti che possono essere prese con l’utilizzo del bonus sono:

C

C1

CE

C1E

D

D1

DE

D1E

L’unico requisito necessario per i cittadini stranieri residenti in Italia sarà quello del regolare permesso di soggiorno.

Domanda per il bonus: attenzione ai fondi

Per presentare la domanda al bonus Patente 2025, la procedura è telematica. È necessario registrarsi sul sito del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e inviare la domanda dalla piattaforma “Bonus Patente”. Solo se la procedura va a buon fine, viene rilasciato un voucher da scaricare e da utilizzare in una autoscuola accreditata. Attenzione alle tempistiche: dopo l’iscrizione, il richiedente ha 18 mesi di tempo per conseguire la patente.

Ricordiamo inoltre che il bonus viene erogato una sola volta e che è disponibile fino a esaurimento fondi. Per il 2024 i fondi a disposizione sono stati completamente esauriti nel giro di poche ore. Dalle 12:00 del 4 marzo sono stati emessi 1.953 voucher. Per il 2025 si attende il bando con la data di apertura per le domande. Non è ancora chiaro a quanto ammonterà in maniera definitiva il fondo, e proprio per questo è consigliato monitorare il sito del ministero dei Trasporti per sapere quando sarà pubblicato il bando e quando aprirà il servizio di invio di domanda al bonus.