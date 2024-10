Spesa alimentare, il Sud traina i consumi in Italia: le regioni dove si spende di più

Fonte: 123RF Spesa alimentare in Italia, le regioni dove si spende di più

L’analisi dei consumi alimentari in Italia rivela un quadro interessante e sorprendente: è la Campania a guidare la classifica della spesa per cibo, seguita da Sicilia e Friuli Venezia Giulia, mentre la Sardegna si posiziona all’ultimo posto.

I dati sono quelli che emergono da un’analisi condotta da Coldiretti, basata su informazioni fornite dall’Istat riguardo ai consumi delle famiglie nel 2023.

Vediamoli nel dettaglio.

Campania e Sicilia al vertice, sono le regioni dove la spesa alimentare è maggiore

Con una spesa media mensile di 614 euro, i cittadini della Campania si confermano i più spendaccioni nel panorama alimentare italiano, dedicando ben il 27% del loro budget complessivo al cibo. Subito dietro la Campania, la Sicilia si colloca al secondo posto con una spesa media di 586 euro. Anche qui, la ricchezza culinaria dell’isola, caratterizzata da ingredienti freschi e tradizioni gastronomiche secolari, contribuisce a questo elevato livello di consumi.

Il Friuli Venezia Giulia si posiziona invece al terzo posto con una spesa media di 576 euro. Questo dato, secondo Coldiretti, non è solo un riflesso delle abitudini di consumo, ma anche un indicatore dell’importanza che la tradizione gastronomica riveste nella vita quotidiana delle famiglie.

Nel nostro Paese, la cultura del cibo è fortemente radicata, con una crescente attenzione per le produzioni locali e sostenibili, che spinge i consumatori a investire in prodotti alimentari di alta qualità e la Dieta Mediterranea, ricca di prodotti freschi e locali, gioca un ruolo fondamentale nel determinare scelte alimentari più sane e consapevoli, ma come abbiamo visto i numeri confermano che è anche un trainante per i consumi e l’economia.

Le regioni del Sud dominano la classifica

Continuando con un’analisi approfondita della spesa alimentare in Italia emerge un trend significativo: le regioni meridionali si affermano come leader nella classifica delle spese alimentari, con la Calabria in quarta posizione, seguita dal Molise, dalla Basilicata e da altre regioni del Centro Italia.

Questo fenomeno può essere interpretato come un investimento consapevole nel benessere alimentare, nonostante le difficoltà economiche che spesso caratterizzano il Sud Italia. La Calabria e il Molise, rispettivamente con 562 e 555 euro, dimostrano come le famiglie non rinuncino a dedicare una parte significativa del proprio budget alla qualità del cibo. Questo comportamento evidenzia una priorità nella spesa che potrebbe essere guidata da fattori culturali e sociali, dove l’alimentazione gioca un ruolo centrale nelle relazioni familiari e comunitarie.

Anche la Basilicata, con una spesa media di 542 euro, e le Marche, con 547 euro, si inseriscono in questo quadro, dimostrando come anche in regioni meno conosciute a livello gastronomico ci sia un’attenzione crescente alla qualità dei prodotti alimentari.

Cosa ci dicono i dati

In un contesto economico complesso, dove il Sud Italia affronta sfide significative, come la disoccupazione e la migrazione giovanile, i dati sulla spesa alimentare suggeriscono che le famiglie meridionali continuano a considerare l’alimentazione come una voce prioritaria del bilancio domestico. Il cibo rimane un ambito in cui si è disposti a investire, suggerendo che la ricerca di una dieta sana e bilanciata è vista come un fattore essenziale per il benessere fisico e psicologico.

Questo potrebbe indicare una diversificazione dei consumi e un’apertura verso una maggiore varietà di prodotti, favorendo una maggiore attenzione alle produzioni locali, bio e sostenibili.

Non è solo un dato statistico, ma un quadro chiaro delle scelte culturali, economiche e sociali delle famiglie italiane. Investire nella spesa alimentare rappresenta per il Sud un atto di resistenza e un’affermazione della propria identità culturale, sostenendo così non solo la salute individuale ma anche quella delle comunità e delle tradizioni gastronomiche locali.