Carburante aereo, deficit da 510mila barili: quali compagnie rischiano e perché i voli possono costare di più

Scorte ai minimi da sette anni: coperture finanziarie e tagli alla capacità decideranno l’impatto su utili e biglietti.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF Le compagnie aeree affrontano l’aumento dei costi del jet fuel e il rischio di nuove tensioni sulle forniture europee.

L’Europa entra nell’ultimo trimestre dell’anno con un nuovo rischio per compagnie aeree e viaggiatori. Il continente potrebbe registrare un deficit di carburante per aerei pari a 510mila barili al giorno, secondo le stime di Energy Aspects. Non significa che gli aeroporti siano destinati a rimanere senza cherosene: la differenza può essere compensata dalle importazioni. Acquistare, tuttavia, jet fuel da fornitori sempre più lontani espone il settore a trasporti più costosi, tempi più lunghi e nuove interruzioni.

Il carburante assorbe ormai quasi un terzo dei costi operativi delle compagnie e uno stesso aumento del prezzo può produrre risultati molto diversi. A determinare chi resisterà meglio saranno le coperture già stipulate, la liquidità disponibile, la redditività delle rotte e la possibilità di trasferire il rincaro sui biglietti senza perdere passeggeri.

Perché l’Europa rischia un deficit di carburante aereo

La guerra in Iran ha ridotto di circa la metà le tradizionali importazioni europee di jet fuel dal Medio Oriente. Per sostituirle, l’Europa si è rivolta a Stati Uniti, Canada, Nigeria e Corea del Sud. A settembre le consegne sudcoreane hanno raggiunto circa 129mila barili al giorno, il livello più elevato dall’ottobre 2022.

Il problema non riguarda soltanto i flussi in arrivo. Nel polo di Amsterdam-Rotterdam-Anversa, riferimento europeo per raffinazione e stoccaggio, le scorte indipendenti sono scese ai minimi da sette anni. La Francia ha, quindi, chiesto a Bruxelles interventi immediati e un allentamento temporaneo di alcune regole tecniche, che potrebbe consentire alle raffinerie europee di aumentare fino al 20% la produzione di diesel e carburante aereo.

L’Asia dispone, invece, di un surplus previsto di 419mila barili al giorno. Il differenziale di prezzo rende conveniente spedire il prodotto verso l’Europa, ma trasferisce il rischio sulle rotte marittime e sui costi logistici.

Il carburante pesa per quasi un terzo sui bilanci

L’analisi della Iata sull’impatto dei prezzi energetici mostra che il jet fuel dovrebbe rappresentare il 31,4% dei costi operativi del settore nel 2026, contro il 25,4% dell’anno precedente. La spesa complessiva potrebbe raggiungere 350 miliardi di dollari.

Un rincaro non si trasforma immediatamente in una perdita della stessa entità. Le compagnie ricorrono all’hedging, la strategia utilizzata per ridurre il rischio delle oscillazioni di prezzo, acquistando in anticipo parte del fabbisogno attraverso contratti derivati.

Wizz Air, per esempio, ha coperto circa l’80% del fabbisogno dei prossimi dodici mesi a un valore vicino alla metà degli attuali prezzi di mercato. La protezione aiuta i conti, ma alla scadenza i contratti devono essere sostituiti alle nuove condizioni. L’hedging rende, quindi, più prevedibili i costi, ma non garantisce sempre il prezzo migliore.

Quali compagnie sono maggiormente esposte

Non basta distinguere tra vettori tradizionali e low cost. Questi ultimi dipendono da tariffe competitive, ma spesso dispongono di coperture estese. I grandi gruppi possono avere costi superiori, ma la clientela business consente talvolta di difendere meglio i ricavi.

Fattore finanziario Maggiore protezione Maggiore esposizione Coperture sul carburante Quota elevata a prezzi inferiori al mercato Acquisti concentrati sui prezzi correnti Liquidità Cassa abbondante e debito sostenibile Bilancio fragile e rifinanziamenti costosi Potere sui prezzi Rotte con domanda forte o pochi concorrenti Passeggeri molto sensibili alle tariffe Flessibilità operativa Possibilità di spostare gli aeromobili Rete rigida e rotte poco redditizie Efficienza della flotta Aerei nuovi con consumi ridotti Velivoli più vecchi e maggiore consumo per posto

Il mercato osserverà costo medio per tonnellata, percentuale coperta, scadenza dei contratti e capacità programmata. Wizz Air ha già ridotto del 5% l’offerta invernale; altri vettori hanno ridimensionato voli o obiettivi di traffico sulle rotte meno redditizie.

Ridurre la capacità protegge i margini, ma può produrre un secondo effetto: meno posti disponibili sulle tratte più richieste. È questo passaggio, più della sola quotazione del petrolio, che può sostenere le tariffe.

Quando il rincaro arriva sul prezzo dei voli

Non esiste un rapporto automatico tra jet fuel e biglietti. Le tariffe dipendono da domanda, concorrenza e posti disponibili. Secondo l’ultimo quadro settimanale di Eurocontrol, i prezzi reali tra gennaio e luglio risultavano ancora inferiori di circa l’1% rispetto al 2025, nonostante il carburante fosse già tornato a salire.

Il dato mostra il ritardo con cui lo shock attraversa il sistema: prima viene assorbito dalle coperture o dai margini; poi le compagnie possono ridurre frequenze e rotte; quando l’offerta si restringe diventa più semplice alzare i prezzi.

Per l’Italia il rischio riguarda soprattutto i collegamenti con le isole, le rotte con pochi operatori e i periodi di maggiore domanda. ITA Airways ha indicato il carburante tra i fattori che potrebbero incidere sulle tariffe del 2027, come approfondito da QuiFinanza sui possibili aumenti dei biglietti aerei.

I tre scenari per compagnie e passeggeri

Scenario Cosa dovrebbe accadere Effetto probabile Allentamento Più produzione europea e flussi regolari dall’Asia Pressione più contenuta su costi e tariffe Deficit gestito Importazioni sufficienti ma costose Margini sotto pressione e rincari selettivi Nuovo shock Ulteriori blocchi, scorte più basse e meno capacità Tagli ai voli e aumenti più diffusi

Lo scenario centrale non è quello di aeroporti senza carburante, ma di un’Europa costretta a pagarlo di più e a importarlo da più lontano. Per gli investitori questo significa distinguere tra compagnie apparentemente simili, verificando protezioni finanziarie e solidità del bilancio.

Per i passeggeri conta, invece, la disponibilità dei posti. I rincari saranno più probabili dove le frequenze diminuiscono, la domanda rimane elevata e la concorrenza è limitata.

Il petrolio non racconta tutta la storia. A decidere il prezzo economico della crisi saranno la logistica del jet fuel, le scadenze delle coperture e le scelte sulla capacità. È lì che si stabilirà chi assorbirà il costo finale: gli azionisti attraverso utili più bassi oppure i viaggiatori attraverso biglietti più cari.