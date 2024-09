Cina, innovazione spinge la competitività a lungo termine

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Il presidente cinese Xi Jinping

L’economia cinese continua a evidenziare un andamento contrastato a breve termine. I consumi restano deboli, con le vendite al dettaglio tramite i social media in aumento del 2,7% a luglio e l’indice dei prezzi al consumo in rialzo dello 0,5% su base annua (a/a). Lo sottolinea Jasmine Kang, Gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest spiegando che “il mercato immobiliare è ancora in difficoltà, ma i volumi delle compravendite di case usate hanno mostrato segnali di stabilizzazione dopo le recenti misure adottate. Intanto, la produzione industriale è cresciuta del 5,1% a/a, mentre le esportazioni e le importazioni totali sono salite a luglio del 6,5% a/a”.

innovazione spinge competitività a lungo termine

Trip.com ha pubblicato risultati positivi per il secondo trimestre 2024, con ricavi e utile operativo in aumento rispettivamente del 14% e del 19% a/a. I viaggi all’estero e il turismo internazionale sono importanti fattori di crescita. Anta Sports ha registrato un rimbalzo nel corso del mese, con ricavi e utile operativo entrambi in rialzo del 14% a/a nel primo semestre del 2024.

La società ha inoltre annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie da 10 miliardi di dollari di Hong Kong entro i prossimi 18 mesi. Il titolo Fuyao ha segnato un rialzo in seguito a una crescita dei ricavi del 23% a/a e dell’utile operativo del 24% a/a nel primo semestre 2024, con dati superiori alle attese in termini di volume e prezzi medi di vendita.

Cina e PIL, le attese

A nostro parere – conclude l’esperta – “la Cina può ancora conseguire il suo obiettivo di crescita del PIL di circa il 5% per il 2024. Crediamo che le politiche di stimolo del governo diventeranno sempre più efficaci man mano che ne crescerà l’urgenza. I continui progressi nell’innovazione tecnologica e nella riqualificazione industriale alimentano il nostro ottimismo riguardo alla competitività dell’economia a lungo termine. L’attualità geopolitica continuerà a restare in primo piano con l’approssimarsi delle elezioni statunitensi”.