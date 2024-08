Banche europee, la stagione degli utili: l’analisi di TwentyFour AM

Fonte: 123RF Banche europee, la stagione degli utili

Ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo di reporting delle banche europee per il primo semestre del 2024. A differenza delle altre relazioni trimestrali, i risultati di metà anno sono a nostro avviso particolarmente utili. Confermano le tendenze già riscontrate nella prima metà dell’anno e quindi convalidano o mettono in discussione le prospettive che i team di management hanno delineato per l’intero anno fiscale.

Lo scrive Jakub Lichwa, gestore di TwentyFour Asset Management in una lunga analisi nella quale spiega che a soli cinque mesi dalla fine dell’anno, i risultati offrono una prospettiva credibile per le condizioni commerciali dei mesi restanti. Questa stagione di rendicontazione offre una prospettiva acuta sull’intero anno, mentre i risultati finali sono disponibili, nella maggior parte dei casi, solo a partire da febbraio. Alla luce di ciò, è rassicurante constatare che le banche hanno spesso ribadito prospettive solide per l’intero anno o hanno aumentato la loro guidance precedente.

In primo luogo, “per contestualizzare i risultati, i componenti dell’indice EURO STOXX Banks (SX7E) hanno registrato un rendimento del capitale proprio dell’11,1% nell’esercizio finanziario 2023. L’ultimo dato dell’indice si attesta all’11,8% e si prevede che si attesterà all’11,5% per l’anno fiscale 2024. Per l’anno successivo si prevede una moderata riduzione al 10,5% – questo dato riflette i previsti tagli dei tassi che confluiranno nelle stime di consenso. Parallelamente a quest’ultimo annuncio, alcune banche hanno rivisto al rialzo i loro obiettivi, mentre molte altre si sono mantenute al di sopra dei loro obiettivi dichiarati, anche se non li hanno aggiornati nell’ultimo trimestre”.

L’analisi di TwentyFour AM

In secondo luogo, i solidi risultati che abbiamo visto e la revisione delle aspettative per l’intero anno sono stati spesso sostenuti da un messaggio di qualità degli attivi migliore del previsto e quindi di minori accantonamenti. In modo un po’ controintuitivo, per il momento i tassi più alti non si stanno traducendo in un aumento del costo del rischio e alcune banche hanno persino rivisto al ribasso le loro aspettative di accantonamenti per perdite su crediti per l’intero anno. Vorremmo sottolineare che la disoccupazione è spesso citata come indicatore principale del deterioramento della qualità degli attivi e ovviamente questa statistica ha ricevuto un’enorme attenzione negli Stati Uniti proprio la scorsa settimana. Tuttavia, vale la pena sottolineare che la prevista riduzione dei tassi d’interesse probabilmente aumenterà i parametri di accessibilità e fornirà un vento di coda contro ogni potenziale ulteriore deterioramento del mercato del lavoro.

Infine, “i profili di finanziamento rimangono resistenti. Questo elemento della performance bancaria è particolarmente importante ora, poiché i guadagni da interessi del settore si sono spostati dai margini di prestito (in un contesto di tassi bassi qualche anno fa) ai margini di deposito (in un contesto di tassi più alti ora). Durante gli ultimi risultati, abbiamo osservato un’ulteriore migrazione dai depositi a giro verso i conti a termine, ma la tendenza è stata sostanzialmente più lenta rispetto al 2023. Per quanto riguarda i conti a termine, abbiamo assistito a prezzi più favorevoli in alcune giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, ma anche in Germania, che hanno favorito i margini di interesse netti rispetto alle aspettative del management e alle tendenze osservate nell’ultimo trimestre del 2023″.

In prospettiva, “siamo consapevoli del fatto che le banche devono ancora rimborsare i prestiti della banca centrale (TLTRO – Targeted longer-term refinancing operations, TFSME – Term Funding Scheme with additional incentives for SMEs) e certamente monitoreremo il comportamento dei depositari con l’avvio del ciclo di riduzione dei tassi. Siamo tuttavia confortati da profili di liquidità molto forti in tutto il settore, che offrono flessibilità rispetto alla riduzione dei depositi e un cuscinetto contro la necessità di competere per i finanziamenti”.

I livelli di capitale rimangono ampiamente superiori ai parametri normativi. Le banche hanno confermato in larga misura i previsti venti contrari derivanti dalle norme definitive di Basilea e i venti contrari aggiuntivi emersi in questo trimestre sono pochi.

I possibili scenari

“Siamo confortati da un’altra solida serie di risultati del settore”, conclude l’esperta. “Siamo particolarmente rassicurati dal basso livello degli accantonamenti e dalla revisione delle aspettative di un costo del rischio più basso per il prosieguo dell’anno. Restiamo attenti alle dinamiche sul fronte della raccolta, data l’importanza dei margini di deposito per la redditività complessiva, ma allo stesso tempo riconosciamo che gli ultimi risultati non destano preoccupazione. Anzi, ci aspettiamo una graduale riduzione dei tassi e vediamo il settore adattarsi gradualmente a questo contesto. Prevediamo che tutte queste dinamiche continueranno a sostenere il sentiment delle banche europee e, in questo contesto, non ci sorprende che il mercato AT1 abbia sovraperformato altre sacche di credito nell’ultimo segnale di debolezza del mercato”.