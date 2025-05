Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Cala il costo della benzina

Dal 15 maggio 2025 entra in vigore una revisione mirata della fiscalità sui carburanti: le accise sulla benzina si riducono, mentre quelle sul gasolio vengono lievemente innalzate. Il decreto, firmato dal Ministero dell’Ambiente e dal Mef e pubblicato alla vigilia in Gazzetta Ufficiale, traduce in norme una logica tanto semplice quanto ormai inevitabile: chi inquina di più, contribuisce di più.

Il trattamento di favore riservato per anni al diesel, retaggio di un’altra stagione politica ed economica, inizia ora a perdere terreno. Si tratta di un primo passo in un percorso pluriennale concordato con Bruxelles, che mira a ricomporre uno squilibrio fiscale difficilmente difendibile.

Accise benzina giù da oggi: ecco quanto si risparmia al litro

Con la nuova norma, l’accisa sulla benzina viene ridotta di 15 euro ogni 1000 litri, equivalenti a 1,5 centesimi in meno al litro, mentre l’accisa sul gasolio aumenta della stessa entità (1,5 cent/l). In termini pratici, le aliquote vengono rideterminate come segue:

benzina – 713,40 euro per 1000 litri (prima era 728,40 €/1000 L);

gasolio auto – 632,40 euro per 1000 litri (prima era 617,40 €/1000 L).

Questa variazione si traduce immediatamente in un cambiamento dei prezzi alla pompa. La benzina vede un leggero calo di circa 1,5 centesimi al litro, che con l’Iva (22%) diventa circa 1,8 cent in meno. Il gasolio invece subisce un aumento simile.

Il prezzo medio nazionale stimato in modalità self-service si attesta intorno a 1,69 € al litro per la benzina e circa 1,58 € al litro per il diesel dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

Il ritocco si traduce in una variazione appena percettibile rispetto ai listini della vigilia: il 14 maggio la benzina self oscillava intorno a 1,695 €/l, mentre il diesel si manteneva stabile sui 1,58 €/l. Sulla carta, un pieno da 50 litri consente a chi guida a benzina di tenersi in tasca poco meno di un euro. Chi invece fa il pieno di gasolio, ne versa altrettanti. Più che un risparmio, un pareggio fiscale con inversione di ruoli.

Diesel più caro da maggio: nuovi aumenti e prezzi aggiornati alla pompa

La legge prevede un meccanismo di revisione annuale delle aliquote, modulato in base all’andamento dei prezzi. Le variazioni, comprese tra 1 e 1,5 centesimi al litro, vengono ricalibrate anno dopo anno considerando i prezzi medi dei due mesi più recenti rispetto alla media dell’anno precedente.

Stavolta il calo di circa il 3,8% registrato nei mesi a ridosso del decreto ha spianato la strada all’adeguamento.

Cosa cambia per famiglie, imprese e trasportatori con le nuove accise

L’impatto di questa rimodulazione fiscale sarà diverso a seconda dei soggetti coinvolti. Le famiglie e gli automobilisti privati beneficeranno di un piccolo sollievo (il costo di un caffè in un bar periferico) se utilizzano auto a benzina, grazie al lieve ribasso del prezzo del carburante. Per chi invece possiede veicoli diesel, il cambiamento comporta un costo leggermente superiore: in termini assoluti la differenza è minima (poche decine di centesimi in più per un pieno), ma segna un trend di graduale eliminazione dello sconto storico di cui godeva il gasolio.

Per i trasportatori professionali e le aziende di autotrasporto, il tema è più delicato. Il gasolio è il carburante principale per i mezzi pesanti, e un aumento delle accise potrebbe riflettersi sui costi operativi. In questo caso il Governo ha previsto tutele per questo settore: l’incremento di accisa non si applica al “gasolio commerciale” utilizzato dagli autotrasportatori aventi diritto ai rimborsi sulle accise. In pratica, le imprese di trasporto merci pesante continueranno temporaneamente a godere dell’aliquota agevolata precedente (o di rimborsi compensativi), evitando un aumento immediato dei costi per i camion.

Per le altre imprese che utilizzano veicoli aziendali (flotte di auto o furgoni leggeri) l’effetto sarà analogo a quello dei privati: un lieve beneficio se hanno veicoli a benzina e un piccolo aggravio se hanno molti diesel in circolazione.

La manovra produrrà un aumento di gettito per lo Stato (stimato in circa +100 milioni il primo anno) che verrà destinato integralmente al Fondo per il trasporto pubblico locale, contribuendo al finanziamento del rinnovo dei contratti degli operatori del Tpl.