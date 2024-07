Fonte: ANSA Allerta terrorismo, Israele avverte: l’Iran vuole attaccare le Olimpiadi. Parigi blindata

Secondo una lettera del ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, inviata al capo della diplomazia francese Stéphane Séjourné, l’Iran starebbe pianificando attacchi contro gli atleti israeliani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno venerdì 26 luglio. Katz ha dichiarato: “Alcuni cercano di minare l’atmosfera festosa di questo evento”. Secondo Katz, dietro a questi attacchi potrebbero esserci gruppi vicini all’Iran e altre organizzazioni terroristiche, che potrebbero prendere di mira i membri della delegazione israeliana e i turisti durante le Olimpiadi.

E nelle prime ore della mattinata la società ferroviaria francese Sncf ha comunicato che sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare” gli impianti delle linee ad alta velocità, mandando il tilt l’alta velocità francese.

Attacco alla rete ferroviaria, coinvolti 800 mila passeggeri

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, la rete dei Tgv in Francia è stata paralizzata a causa di un “massiccio attacco di grandezza tale da bloccare la sua rete TGV”, come dichiarato dalla Sncf, la società delle ferrovie francesi. La circolazione dei treni ad alta velocità sugli assi Atlantico, Nord ed Est sarà “molto perturbata”. La Sncf ha comunicato che alcuni treni sono stati deviati sulle linee convenzionali, ma molte cancellazioni sono inevitabili. La situazione è prevista per durare almeno tutto il fine settimana, durante le riparazioni. Inoltre, sono stati appiccati incendi volontari per danneggiare le strutture.

Tre delle quattro linee principali della rete ad alta velocità che attraversano il territorio francese sono state colpite. Un incendio vicino ai binari di Courtalain ha interrotto il traffico sulla linea dell’Atlantico. Un altro atto doloso ha colpito la linea ad alta velocità tra Lille e Parigi, nella zona di Arras, con il traffico interrotto dalle 5:15 del mattino. Anche la linea ad alta velocità in direzione Est è stata bloccata a seguito di un sabotaggio nei pressi di Pagny-sur-Moselle. Gli atti di sabotaggio alla Sncf suscitano preoccupazioni che possano essere in preparazione ulteriori azioni per disturbare lo svolgimento dei Giochi.

Il ministro dei Trasporti, Patrice Vergriete, ha definito l’evento un “atto criminale”. La Sncf ha comunicato che oltre 800mila persone sono già state colpite dai disagi.

Il paese sotto protezione

Nella capitale francese sono state adottate misure di sicurezza senza precedenti in vista della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La città è già blindata mentre si registrano potenziali minacce di attentati durante questo atteso evento sportivo. Il livello di allerta è estremamente elevato, con particolare attenzione al rischio di atti terroristici di matrice islamica, un pericolo accresciuto dopo l’avvertimento trasmesso a Parigi da Israele. A poche ore dall’inizio dell’evento, si segnalano anche aumenti di episodi di cybercriminalità, attacchi ai trasporti e ai servizi pubblici, nonché minacce inviate via cellulare ad alcuni atleti. Gli esperti di sicurezza informatica sono in massima allerta.

Ottantotto atleti israeliani partecipano ai Giochi di Parigi, sotto la stretta protezione dei servizi di sicurezza francesi, che li sorvegliano 24 ore su 24. Inoltre, sono monitorati anche dai funzionari dello Shin Bet, in particolare a seguito di una serie di minacce ricevute recentemente.

Pubblicati i documenti personali degli atleti israeliani

La delegazione israeliana ai Giochi di Parigi ha subito diverse forme di intimidazione in questi giorni, tra cui la pubblicazione di un ampio database contenente dati personali e organizzativi, ad opera di un gruppo di hacker noto come Zeus. Le informazioni divulgate online includono foto di carte d’identità, patenti, dati di accesso a account e servizi online, biglietti aerei e fotografie private. La notizia è stata riportata dal sito Ynet. Gli hacker hanno pubblicato un messaggio su Telegram e su un sito web, poi bloccato in Israele, dichiarando: “Vi aspettiamo in Francia”.

Funzionari israeliani specializzati in cyber-sicurezza hanno affermato che l’operazione è apparsa molto sofisticata, con una raccolta di dati provenienti da diverse fonti e che ha coinvolto i telefoni o computer personali dei membri della delegazione. Gli esperti sospettano che l’attacco sia stato orchestrato sotto l’egida dell’Iran, con l’obiettivo di creare panico. Non si esclude inoltre che possa servire a motivare attivisti filopalestinesi ad agire contro i membri della delegazione israeliana mentre sono a Parigi.

I numeri delle Olimpiadi

A Parigi è stato attuato un dispiegamento di forze di sicurezza senza precedenti alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici 2024. L’evento, che si terrà sulla Senna venerdì 26 luglio alle 18.30, prevede la partecipazione di oltre 326mila spettatori, di cui 230mila alla cerimonia di apertura, pronti ad accaparrarsi i pochi biglietti ancora disponibili. Ci saranno poi oltre a 160 capi di Stato e di governo e 10.300 atleti. Questo grande afflusso comporta numerosi rischi, per cui è stato mobilitato un imponente dispositivo di sicurezza.

Saranno schierati 45mila tra poliziotti e gendarmi, insieme a 18mila soldati dell’esercito. A questi si aggiungono 2mila agenti di sicurezza privata, mille poliziotti di Parigi e 2.500 poliziotti e gendarmi provenienti da 40 Paesi diversi. Numerose strade di Parigi saranno chiuse al traffico dalle 10 del mattino e tutte le stazioni della metropolitana vicine alla Senna resteranno chiuse, con molte linee di autobus deviate. Dalle 18.30 fino a mezzanotte, lo spazio aereo entro un raggio di 150 km da Parigi sarà completamente chiuso, con elicotteri militari che sorvoleranno la capitale prima e durante la cerimonia.

Per garantire la sicurezza lungo la Senna, saranno impiegate 86 imbarcazioni di sicurezza, oltre alle 94 imbarcazioni che trasporteranno gli atleti, tutte controllate da sommozzatori e squadre cinofile. L’esercito ha anche installato sonar nelle acque per rilevare eventuali oggetti non identificati o intrusioni.

Il video di Hamas considerato un falso

Nelle ultime ore, la procura federale belga ha comunicato l‘arresto di sette persone in seguito a una serie di perquisizioni condotte in tutto il Paese. Queste operazioni erano mirate a indagare le attività di un presunto terrorista e la possibile pianificazione di un attentato. Arnaud d’Oultremont, portavoce dell’ufficio del pubblico ministero, ha dichiarato: “In questa fase non abbiamo dettagli sui luoghi o sugli obiettivi, ma ciò che è stato trovato suggerisce che si stava preparando un attacco”.

C’è poi il caso del video in cui un presunto militante di Hamas minaccia la Francia. Circolato di recente sui social media, esperti di sicurezza hanno però affermato che si tratterebbe di un falso, attribuibile alla propaganda filorussa. Nel video, un uomo con il volto coperto da una kefiah e una bandiera palestinese sul petto accusa la Francia di sostenere Israele, mostrando quella che sembra essere la testa decapitata della figura simbolica della Repubblica francese, Marianna, con un berretto frigio insanguinato. Il video è stato diffuso tramite siti e profili spesso non autenticati, utilizzati per scopi di propaganda e disinformazione da parte di reti russe, inclusi contatti in Africa.

Pronti anche reparti per far fronte a scene di panico, a movimenti di folla, magari generati da fake news. Tutto questo, in una città in cui alle 10 di domani scatterà il divieto di circolazione di qualsiasi auto non autorizzata, gran parte delle fermate del metrò chiuderanno, i controlli anche per i pedoni saranno a tappeto.

Come sarà la cerimonia d’apertura

Prendono il via in questo clima le Olimpiadi di Parigi 2024, 124 anni dopo le prime organizzate nella capitale francese e 100 anni dopo la seconda edizione. La Ville Lumière si prepara a stupire il mondo con una cerimonia inaugurale senza precedenti: per la prima volta nella storia olimpica, la sfilata avverrà non in uno stadio, ma lungo la Senna, con barche che trasporteranno gli atleti.

Circa 10.500 atleti sono pronti a sfilare lungo le strade di Parigi in un evento unico e irripetibile. La parata, che coinvolgerà i rappresentanti dei 206 Paesi partecipanti ai Giochi, si svolgerà lungo un percorso di sei chilometri. La sfilata partirà dall’iconico ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, per poi attraversare le due isole centrali, l’Île Saint-Louis e l’Île de la Cité, passando su dieci ponti.

A bordo delle loro imbarcazioni, gli atleti attraverseranno alcuni dei luoghi più emblematici dei Giochi, come Place de la Concorde, l’Esplanade des Invalides e il Grand Palais. La sfilata culminerà al Pont d’Iéna, dove si concluderà intorno alle 23:00 circa, davanti al Trocadéro e alla sua piattaforma ufficiale, per un gran finale spettacolare.

Tra gli ospiti annunciati per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024, spicca Céline Dion, la star canadese, il cui ruolo nello spettacolo ideato da Thomas Jolly è ancora avvolto nel mistero. Si ipotizza che possa eseguire “L’Hymne à l’amour” di Edith Piaf, un’esibizione molto attesa poiché Céline Dion non si esibisce in pubblico da oltre quattro anni e la sua ultima tournée è stata annullata. Un’altra star molto attesa è Lady Gaga, che dovrebbe cantare un brano in francese. Nel film “A Star Is Born”, aveva già interpretato una canzone di Edith Piaf, “La vie en rose”, mostrando la sua versatilità e padronanza del francese.