Ancora un cambio di proprietà in serie A. Si tratta dell’Hellas Verona, che è passato da Setti a Presidio Investors, dall’Italia agli Stati Uniti. Qualcosa che non giunge come un’assoluta novità, anzi.

Tutti erano ben a conoscenza del processo in corso, che è però durato più del previsto. Ancora un investimento da parte degli americani nel nostro calcio che, ad oggi, non sono riusciti a lasciare un’impronta sensibile.

Verona, nuova proprietà americana

Dopo il comunicato pubblicato dal club, è ormai ufficiale: l’Hellas Verona è di proprietà di Presidio Investors. Di fatto Maurizio Setti ha ceduto il 100% della proprietà, il che pone fine a un’esperienza durata ben 13 stagioni.

L’ex patron non farà però un passo indietro totale. Resterà infatti all’interno del club ed ecco il ruolo previsto: “Un nuovo ruolo, quello di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano”.

Di fatto lavorerà per rendere il passaggio il più sereno possibile. A nessuno conveniva uno strappo netto. Il vero ruolo cardine sarà però quello di Italo Zanzi, ex dirigente della Roma (anch’essa in mano americana, con i tanto criticati Friedkin, ndr).

“l Club sarà guidato da un Consiglio di Amministrazione altamente qualificato, in cui figura, nella veste di Presidente Esecutivo, Italo Zanzi”.

Chi è Presidio Investors

Annunci e virgolettati entusiasti per il nuovo ciclo, come avviene sempre in casi del genere. È bene però parlare un po’ di Presidio Investors, così da comprendere in che mani sia il Verona e, soprattutto, a cosa potrà ambire.

Ancora una volta ci si ritrova a parlare di un fondo americano. Questo è di fatto uno dei principali concetti con i quali i tifosi si sono ritrovati a fare i conti nel calcio degli anni Duemila. Fondata nel 2007, con base ad Austin (Texas), Presidio Investors è una società impegnata nel campo del “private equity”. Con questo si fa riferimento a un sistema di investimenti che vede un’entità apportare nuova liquidità in una “società target”, acquisendone azioni e mirando a obiettivi di crescita comuni.

“Si lega ad aziende in crescita e di nicchia nei settori media and entertainment, della tecnologia e dei servizi finanziari. Presidio Investors vanta una lunga storia di successi in Nord America e in Europa”.

Ecco i vertici della nuova società dell’Hellas Verona: