Fonte: ANSA/IPA Friedkin acquista l'Everton

Il Friedkin Group ha comprato l’Everton Football Club. Gli imprenditori americani hanno adesso un terzo club calcistico (oltre alla Roma e al Cannes) che milita nella Premier League britannica. Per l’Everton potrebbe trattarsi di un’occasione di rilancio: il club di Liverpool al momento si trova al 19° posto in classifica con un solo punto in 5 partite. Ai non brillanti risultati sul campo si accompagnano risultati finanziari non entusiasmanti.

La nota ufficiale

Così si legge in un comunicato ufficiale: “Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, tra cui quella della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority”. Un portavoce di The Friedkin Group ha affermato: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questo iconico club di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, incluso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock“.

La marcia indietro

Le trattative per l’acquisto dell’Everton da parte del gruppo Friedkin erano andate avanti per mesi, poi il 19 luglio tutto sembrava essere caduto nel nulla: la società aveva pubblicato un comunicato in cui spiegava di avere rinunciato all’acquisto del club di Liverpool. “The Friedkin Group non procederà con l’acquisto del club”, era stato dichiarato in toni perentori.

Ma nella mattinata di lunedì 23 settembre Bloomberg ha sganciato la bomba, poi confermata attorno alle 15:00 dai diretti interessati.

Nella trattativa fra Dan Friedkin e Moshiri (che detiene il 94% delle quote dell’Everton) si era frapposto l’imprenditore statunitense John Textor. Infine l’ha spuntata Friedkin con un accordo stimato fra i 400 e i 500 milioni di sterline, secondo le indiscrezioni.

Chi è Dan Friedkin

L’imprenditore Dan Friedkin secondo Forbes ha un patrimonio di 7,6 miliardi di dollari e si trova alla posizione numero 384 nella lista dei più ricchi del mondo. Dan Friedkin è il proprietario di Gulf States Toyota, che ha venduto veicoli Toyota per un valore di 9,1 miliardi di dollari nel 2022. L’azienda ha sede a Houston e ha i diritti esclusivi per distribuire veicoli Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma. L’azienda venne fondata nel 1969 dal padre, Thomas Friedkin. Negli anni, il gruppo si è espanso anche ad altri settori come gli alberghi di lusso, gli studi di produzione cinematografica e la gestione di club calcistici.

Lo stadio

Il Friedkin Group era rimasto come finanziatore nell’Everton Football Club e aveva già investito dei soldi per il nuovo stadio da 53.000 posti che sarà pronto nel 2025.

Quale futuro per la Roma

La notizia dell’acquisto dell’Everton da parte di Friedkin ha suscitato qualche timore nei tifosi romanisti. La preoccupazione è che il gruppo Friedkin possa dirottare energie e risorse per far crescere il club britannico, a discapito della Roma. Nei mesi delle trattative tali voci erano più volte state smentite. L’idea degli americani, che detengono anche il club francese del Cannes, sarebbe quella di controllare più squadre di calcio.

Dipendere dallo stesso proprietario potrebbe permettere alla Roma e all’Everton di poter aprire un canale privilegiato per lo scambio dei giocatori.