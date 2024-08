Fonte: 123RF Uova contaminate da salmonella, 28 richiami per diversi marchi

Si estende ulteriormente il richiamo delle uova fresche a causa di una sospetta contaminazione microbiologica. Il Ministero della Salute ha infatti comunicato che diversi lotti di uova fresche di categoria A, provenienti da allevamenti a terra e commercializzati con i marchi Delizie dal Sole di Eurospin, Lactis di Parmalat, Cascina Italia, Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo, sono stati ritirati a titolo precauzionale dal produttore.

Seppure non venga mai citato nei report, il sospetto è che si possa trattare di Salmonella.

I lotti convolti

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi del ritiro da parte di Esselunga di quattro lotti di uova Smart per sospetta contaminazione microbiologica, ma adesso il caso si allarga. Negli ultimi giorni, i richiamo sono aumentati a 31, con i lotti ritirati che sono arrivati complessivamente a più di 40.

Il richiamo del 27 agosto per rischio di Salmonella in alcuni lotti di uova è stato disposto direttamente da Cascina Italia Spa, l’azienda produttrice con sede a Spirano, nella provincia di Bergamo. Queste uova, vendute sotto diversi marchi e distribuite in vari supermercati, sono oggetto di un avviso del Ministero della Salute, che raccomanda di non consumarle e di restituirle presso i punti vendita dove sono state acquistate.

Nello specifico, i lotti a marchio “Cascina Italia” coinvolti nel richiamo sono i seguenti:

Uova grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici Delizie dal Sole , in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, e L:4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024;

, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, e L:4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024; Uova medie da allevamento a terra Delizie dal Sole , in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, L:4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e L:4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

, in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, L:4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e L:4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024; Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Lactis , in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024;

, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024; Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Cascina Italia, in confezioni da 180 pezzi, con il numero di lotto 4736619926 e la data di scadenza 09/09/2024;

in confezioni da 180 pezzi, con il numero di lotto 4736619926 e la data di scadenza 09/09/2024; Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Latteria Chiuro, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Iperal;

Altri marchi interessati dal ritiro alimentare sono, invece:

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco , in cartoni da 90 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

, in cartoni da 90 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024; Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco , in cartoni da 180 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti numero 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024;

, in cartoni da 180 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti numero 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; Uova fresche medie da allevamento a terra di categoria A Amadori , in confezioni da 30 pezzi, appartenenti ai lotti 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024;

, in confezioni da 30 pezzi, appartenenti ai lotti 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024; Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Amadori , in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024; Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro antibiotic free Amadori Qualità 10+ , in confezioni da 10 pezzi, con il numero di lotto 4501159926 e la data di scadenza 05/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Il Gigante;

, in confezioni da 10 pezzi, con il numero di lotto 4501159926 e la data di scadenza 05/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Il Gigante; Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Amadori , in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4179019926 e la data di scadenza 14/09/2024;

, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4179019926 e la data di scadenza 14/09/2024; Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità , in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad; Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità , in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024;

, in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024; Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità , in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad; Uova fresche da allevamento a terra senza uso di antibiotici Conad Percorso Qualità , in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024;

, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Del Campo, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024.

Nei giorni scorsi, le catene di supermercati Esselunga e Bennet avevano già pubblicato, ora diffuso anche dal Ministero della Salute, il richiamo di alcuni marchi di uova per rischio microbiologico. Si tratta di:

Lotto 4179019929, con scadenza fissata al 14 settembre 2024

Lotto 4282789926, con scadenza al 12 settembre 2024

Lotto 4501159926, con scadenza al 5 settembre 2024

Lotto 4736619926, con scadenza al 9 settembre 2024

A scopo precauzionale, le aziende raccomandano di non consumare le uova fresche con i marchi, i numeri di lotto e le scadenze sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

I rischi legati alle contaminazioni microbiologiche

I comunicati ufficiale del Ministero non specifica i dettagli riguardo alla natura della contaminazione; è noto che le uova possono essere soggette a vari tipi di agenti microbiologici. Tra i più comuni vi sono batteri come la Salmonella, la Listeria monocytogenes, lo Staphylococcus aureus e i coliformi fecali, che possono causare gravi infezioni alimentari. La struttura porosa del guscio dell’uovo facilita l’ingresso di batteri, soprattutto se le uova non sono gestite correttamente durante il trasporto e la conservazione.