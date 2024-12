Extra X100 Triplex: il nuovo standard del lusso in mare del gruppo Palumbo Superyachts

Fonte: Ufficio stampa X100 Triplex grigio ghiaccio (render)

Realizzato interamente in composito con rinforzi in carbonio, l’X100 Triplex misura 30 metri di lunghezza e presenta un baglio massimo di 8,1 metri. Questa configurazione consente di ottenere volumi interni paragonabili a quelli di yacht di oltre 40 metri, con una stazza lorda di circa 260 GT, offrendo un’ampiezza eccezionale per un’imbarcazione di queste dimensioni.

Design che esalta la connessione con il mare

Uno degli aspetti più innovativi dell’X100 Triplex è il suo design, concepito per favorire una connessione diretta con il mare e l’ambiente circostante. Le vetrate a tutta altezza, presenti sia sul ponte principale che su quello superiore, offrono una vista panoramica continua, immergendo gli ospiti in uno scenario unico. La cabina armatoriale, posizionata nella parte anteriore, è arricchita da ampie vetrate laterali retrattili, che amplificano la sensazione di apertura verso l’esterno.

Fonte: Ufficio stampa

La zona di poppa è organizzata su due livelli: il primo, vicino alla spiaggetta, ospita un ampio prendisole, mentre il secondo è un salottino informale. Lo schienale del prendisole funge anche da seduta, creando una transizione armoniosa tra i due spazi. Le terrazze laterali abbattibili accentuano ulteriormente l’effetto “infinity”, dando agli ospiti l’impressione di trovarsi in piena armonia con il mare.

Lusso e funzionalità negli interni

Gli interni dell’X100 Triplex, firmati da Laura Brocchini Design, si distinguono per l’equilibrio tra estetica raffinata e praticità. I materiali scelti, tra cui legni pregiati, pelli morbide e dettagli metallici, creano un ambiente accogliente e sofisticato. La cabina armatoriale comprende uno studio privato, una vanity, un bagno con doppio lavello e un ampio guardaroba, assicurando il massimo comfort e privacy.

Fonte: Ufficio stampa

L’area lounge del ponte principale si caratterizza per un design modulare, con divani e poltrone che possono essere facilmente riconfigurati. Al ponte superiore, una zona lounge luminosa si affianca a una sala da pranzo formale per dieci persone. Il ponte sole è un vero e proprio spazio dedicato al relax, con un grande bar, ampie aree prendisole e un tavolo per pranzi all’aperto, offrendo agli ospiti un’esperienza di lusso in ogni dettaglio.

Il livello sottocoperta ospita quattro cabine doppie con bagno privato, tra cui due con letti matrimoniali e due con letti gemelli. La zona equipaggio, separata, è dotata di lavanderia e può accogliere fino a cinque membri distribuiti in tre cabine. Ogni ambiente è stato progettato per offrire il massimo del comfort, combinando dettagli funzionali a un design elegante e moderno.

Prestazioni e innovazione tecnologica

L’X100 Triplex è alimentato da due potenti motori MAN da 1.550 cavalli ciascuno, capaci di garantire una velocità massima di 15,5 nodi e una velocità di crociera di 12 nodi. Per chi desidera prestazioni superiori, è disponibile una versione opzionale con motori MAN da 1.800 cavalli, che permettono di raggiungere una velocità massima di 18 nodi e una velocità di crociera di 15 nodi.

Fonte: Ufficio stampa

Il progetto, che porta la firma dello Studio Agon per le linee esterne e di Laura Brocchini Design per gli interni, è stato sviluppato con l’ingegneria navale direttamente dal cantiere Palumbo, assicurando qualità e innovazione in ogni dettaglio.

Un successo per Extra Yachts

Con la vendita delle prime due unità, l’X100 Triplex si conferma una proposta rivoluzionaria nel settore dei superyacht. Grazie alla combinazione di tecnologia eco-compatibile, comfort eccezionale e design che esalta la connessione con il mare, rappresenta un nuovo standard di lusso e innovazione per chi ama vivere il mare senza compromessi.