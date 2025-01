Concorso per 1.274 Oss in Campania: domanda online entro il 12 gennaio 2025. Procedura dettagliata e prove selettive per entrare nel settore socio-sanitario

Il settore socio-sanitario in Campania offre una nuova opportunità di lavoro per chi possiede la licenza media, con il recente bando per il concorso pubblico finalizzato alla selezione di 1.274 operatori socio-sanitari (Oss). Un’occasione importante, che risponde alla crescente domanda di personale in ambito sanitario e che riguarda diverse aziende sanitarie della regione. Con la scadenza fissata ormai a brevissimo, al 12 gennaio 2025, ecco come presentare correttamente la domanda.

I posti disponibili e le modalità di selezione

Il concorso, promosso dalla Giunta Regionale della Campania, è stato indetto per colmare 1.274 posti di Oss, distribuiti tra le diverse strutture sanitarie regionali. La selezione avverrà attraverso una combinazione di titoli ed esami, e prevede una riserva del 50% dei posti per determinate categorie protette, come stabilito dalla normativa nazionale.

Nel dettaglio, dei 1.274 posti disponibili, 1.026 sono destinati alle strutture sanitarie attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 77/2022, e gli altri saranno distribuiti tra le altre realtà sanitarie della regione. È un’opportunità che potrebbe rispondere non solo a chi è alla ricerca di una stabile posizione nel pubblico impiego, ma anche a chi appartiene a categorie specifiche, come i disabili e i militari, ai quali è garantita una riserva dei posti.

Come presentare domanda

Per partecipare al concorso, i candidati devono inviare la propria domanda entro e non oltre il 12 gennaio 2025. La domanda deve essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel bando, che è disponibile online sui siti ufficiali delle aziende sanitarie coinvolte, come Asl Napoli 1 e Asl Salerno.

Procedura di presentazione della domanda

Accesso al portale dedicato: I candidati devono accedere al portale di iscrizione online Registrazione e accesso: È necessario registrarsi sul portale utilizzando le proprie credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta di Identità Elettronica). Una volta registrati, si potrà accedere all’area riservata per la compilazione della domanda. Compilazione del modulo di domanda: All’interno dell’area riservata, i candidati devono compilare il modulo di domanda inserendo i propri dati anagrafici, il titolo di studio, l’attestato di qualifica OSS e altre informazioni richieste. È fondamentale fornire dati corretti e completi per evitare esclusioni dalla selezione. Allegati: È necessario allegare i seguenti documenti in formato Pdf: il documento di identità e i titoli di studio Pagamento del contributo: È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro, da versare tramite bonifico bancario intestato all’Asl di competenza (Asl Napoli 1 per l’Area 1 e Asl Salerno per l’Area 2). La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda. Invio della domanda: Una volta completata la compilazione e allegati tutti i documenti richiesti, è possibile inviare la domanda tramite il portale. Si consiglia di conservare una copia della domanda inviata e della ricevuta di pagamento per eventuali comunicazioni future.

Le prove selettive e la preparazione

La selezione consisterà in prove scritte e pratiche, pensate per valutare la preparazione e le competenze necessarie per svolgere il ruolo di Oss, che richiede una preparazione tecnica e operativa specifica. Le prove si svolgeranno nelle sedi individuate dalle aziende sanitarie della Campania, e gli esiti saranno pubblicati nei tempi previsti dal bando.