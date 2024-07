Zanzariere: la qualità che mette al sicuro

Fonte: Batflex Proteggere la casa dagli insetti con le zanzariere

Batflex, con oltre 40 anni di esperienza, è una realtà che ha dimostrato come un piccolo laboratorio artigianale possa trasformarsi in una grande industria, grazie a impegno, costanza e capacità di guardare al futuro. Leader nella produzione di zanzariere e tapparelle, degli avvolgibili e dei relativi accessori; è attualmente presente in tutto il mondo con una rete commerciale e un’ampia catena di rivenditori. In soli 3 anni, fra il 2020 e il 2023, Batflex ha aumentato il fatturato italiano del 65%.

Il marchio si contraddistingue dai competitors per l’ampia gamma di servizi, i quali vanno dalla produzione e assistenza, fino alla riparazione di zanzariere, tapparelle e frangisole. Uno dei punti di forza di questa azienda Made in Italy sono sicuramente le reti certificate per la detrazione fiscale, servizio non sempre reperibile in questo settore; un vero plus per chi desidera acquistare un prodotto Batflex.

Impegno e tutela per l’ambiente

Batflex promuove innovazione, progresso e miglioramento dei prodotti; per fare questo, sostiene un serio codice etico, dove l’obiettivo è la riduzione dell’impatto ambientale. Difatti, ha installato pannelli fotovoltaici presso la sua sede laziale, così da sfruttare l’energia del sole per il funzionamento di avvolgibili e zanzariere. L’impegno di Batflex per la tutela dell’ambiente è ogni anno più forte e attualmente il loro impianto è in grado di produrre 375 MWh all’anno di energia pulita; evitando l’emissione di ben 200 tonnellate di CO2 nell’ambiente. A tutto ciò si aggiunge una gestione aziendale snella, detta anche lean-management, mirata al miglioramento continuo per creare valore al cliente interno ed esterno. Il goal è aumentare la competitività attraverso la gestione dei processi aziendali e la riduzione degli sprechi. In Batflex, questa gestione va dalla progettazione alla logistica, passando per la produzione; in modo tale da utilizzare al meglio le risorse e ridurre al minimo gli sprechi, perché la tutela dell’ambiente è un impegno quotidiano di tutti.

Fonte: Batflex

Tutela delle api

Ma non finisce qui, Batflex è un’azienda amica delle api: la sua filosofia è proteggere persone e animali domestici da insetti nocivi, tutelando al tempo stesso la biodiversità e l’ambiente. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di adottare 250.000 api e di regalarne il miele ai suoi clienti. Il particolare, Batflex sostiene il progetto di Apicoltura Feri, un’azienda toscana nata nel 2016 dove le api vivono in un’area montana delle colline fiorentine, immerse in una natura incontaminata e priva di stress. Questo ambiente favorevole gli permette di produrre un miele di prima qualità, del quale possono goderne gli stessi clienti Batflex.

Fonte: Batflex

Batflex promuove una casa sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente

Batflex offre ai suoi clienti e rivenditori prodotti di alta gamma, sempre aggiornati e implementati, con il fine di mantenere la top quality che contraddistingue il marchio. L’impegno costante e la ricerca rendono l’azienda il punto fermo di privati e aziende che vogliono vivere in sicurezza e offrire soluzioni valide per le abitazioni.