L'estate è il momento ideale per esplorare i parchi naturali italiani, grazie al clima mite e alle giornate lunghe che permettono escursioni prolungate. Passeggiare in questi parchi offre l'opportunità di immergersi nella natura, lontano dal caldo delle città, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Ogni parco offre una varietà di paesaggi unici, dalla maestosità delle Alpi (dove è possibile soggiornare in rifugi ecologici ) alle coste incontaminate del Mediterraneo, passando per foreste secolari e affascinanti formazioni rocciose.Le Cime di Lavaredo sono uno dei simboli delle Dolomiti, con le loro imponenti pareti rocciose che svettano fino a 3000 metri. Situate tra Veneto e Trentino Alto Adige, offrono spettacolari panorami e numerose escursioni.