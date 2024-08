Perché nelle ultime ore si sta parlando così tanto del taglio dell’assegno unico per i figli: cosa sta succedendo?

Fonte: ANSA Giorgetti smentisce il taglio dell'assegno unico

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha smentito le voci riguardanti il taglio dell’assegno unico per i figli nella prossima Manovra 2025. Tale indiscrezione è stata diffusa di recente da un noto quotidiano e subito la notizia è balzata al centro dell’attenzione pubblica e politica. Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze, ha criticato l’articolo in questione e ha sottolineato che il governo Meloni non ha mai pensato di abolire tale misura. Ha, invece, aumentato i fondi per coprirla. Ecco maggiori dettagli in merito.

La notizia sul taglio dell’assegno e l’immediata smentita

Di recente è stata pubblicata la notizia di una possibile modifica dell’assegno unico per i figli rispondendo alle richieste dell’Unione Europea che criticava l’esclusione dei lavoratori stranieri. La proposta sarebbe stata quella di ridurre l’assegno di 57 euro a figlio per coloro che non presentavano l’Isee o con quest’ultimo superiore a 45 mila euro.

Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, però, è giunta subito la smentita “l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli nella prossima manovra è del tutto infondata e priva di realtà”.

Anche la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è intervenuta sull’argomento esprimendo profonda preoccupazione per la qualità dell’informazione in Italia. Ha paragonato, infatti, la rassegna stampa odierna a una “falsa radiocronaca” come quella di Orson Wells sullo sbarco dei marziani. Ha poi aggiunto che se queste sono le premesse fino alla data della presentazione della Manovra 2025, allora c’è motivo di preoccuparsi per il modo in cui l’informazione è gestita nel paese.

Infine ha spiegato che il vero problema non è stato creato dal governo bensì dall’Unione Europea che ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia. Al nostro paese, è stato chiesto infatti di eliminare il requisito di residenza in Italia (che ad oggi è di due anni) per chi ottiene l’assegno senza lavorare, di modificare la durata minima del rapporto di lavoro che al momento deve essere di almeno 6 mesi e di estendere l’assegno anche a chi ha dei figli che risiedono all’estero.

La Roccella ha poi concluso il suo intervento dicendo che i cittadini devono essere al corrente di tali richieste e che è necessario quanto prima aprire un dibattito con l’opposizione sull’argomento.

Taglio assegno unico: le dichiarazioni del Mef

Il Mef ha smentito la notizia sul presunto taglio dell’assegno ai figli definendola “fantasiosa e senza alcun fondamento”. Anche Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze alla Camera, ha criticato duramente il tono allarmistico della notizia sottolineando che il governo Meloni ha invece aumentato in modo significativo la misura arrivando a stanziare per essa fino a 20 miliardi di euro. Ha poi spiegato che al momento c’è una procedura di infrazione sulla quale la Commissione Europea potrebbe decidere entro il 2025. La misura attuale, quindi, potrebbe cambiare ma non sarà cancellata.

È intervenuto sull’argomento anche Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, spiegando che quella del taglio dell’assegno unico è una fake news. Si discuterà infatti della Legge di Bilancio e degli obblighi con Bruxelles a partire dal 30 agosto per cui è impossibile che si sia già parlato dell’assegno unico.