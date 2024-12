Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: 123RF Profumi contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza

Il 16 dicembre 2024, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla criminalità economica, la Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato oltre 5.400 profumi contraffatti, riproducenti i marchi di prestigiose case di alta profumeria italiane e internazionali.

L’operazione ha portato alla scoperta di un centro di stoccaggio clandestino nel comune di Castenedolo, dove venivano immagazzinati i prodotti falsificati, pronti per essere immessi nel mercato.

Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

L’operazione che ha portato al sequestro di oltre 5.400 profumi contraffatti a Brescia

L’indagine è partita grazie ai continui controlli economici sul territorio, durante i quali i militari del Gruppo di Brescia hanno intercettato un rivenditore non autorizzato e abusivo che stava cercando di vendere dei profumi contraffatti. In seguito a un accurato controllo, è stato rinvenuto nel suo veicolo un consistente numero di confezioni di profumi falsi. A questo punto, le forze dell’ordine hanno approfondito l’indagine, scoprendo che il venditore aveva accesso a un capannone adibito a deposito di merci contraffatte, nascosto dietro un muro di cartongesso costruito ad hoc per eludere eventuali controlli.

Il rivenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia per i reati di commercio di prodotti con segni distintivi falsi e ricettazione. La Guardia di Finanza ha sottolineato che l’operazione si inserisce in un quadro di lotta alla contraffazione, un fenomeno che danneggia gravemente il tessuto produttivo italiano e alimenta il lavoro nero, l’evasione fiscale e il riciclaggio.

Nel locale, sono stati rinvenuti oltre 5.000 profumi contraffatti, etichettati con loghi falsi di noti brand e numerosi codici a barre destinati a simulare la genuinità dei prodotti. La scoperta ha permesso di smantellare una rete di distribuzione illegale che mirava a immettere sul mercato articoli di profumeria falsi, danneggiando non solo le case produttrici legittime ma anche i consumatori, che rischiano di entrare in contatto con prodotti di qualità inferiore e potenzialmente dannosi.

Ma per chi acquista, c’è un modo per tutelarsi?

Come riconoscere profumi contraffatti

Il mercato dei profumi è particolarmente vulnerabile alla contraffazione, e sapere come riconoscere un prodotto falso può aiutare i consumatori a evitare truffe.

Ecco alcuni segnali per capire se un profumo è originale o contraffatto:

1. Il prezzo troppo basso

Un profumo che viene venduto a un prezzo significativamente inferiore rispetto al prezzo di mercato è probabilmente falso. I prodotti originali, specialmente quelli di alta profumeria, hanno un prezzo stabilito che difficilmente può essere ridotto drasticamente senza compromettere la qualità.

2. La qualità del packaging

I profumi contraffatti spesso presentano packaging di bassa qualità. Controlla con attenzione la scatola, il flacone e le etichette. Se noti errori tipografici, colori sbiaditi, etichette staccabili o materiali di scarsa fattura, è probabile che il prodotto non sia autentico.

3. Il vetro del flacone

I flaconi di profumo originali sono realizzati con materiali di alta qualità. Un flacone contraffatto potrebbe apparire più leggero, fragile o con bordi irregolari. Inoltre, la qualità della stampa sulle etichette o del logo sul vetro potrebbe essere scarsa.

4. Il profumo stesso

I profumi falsi tendono ad avere una fragranza che non dura a lungo come quella di un prodotto autentico. Se il profumo svanisce rapidamente o presenta note chimiche troppo forti, potrebbe trattarsi di una versione contraffatta.

5. Il numero di lotto

Ogni prodotto di profumeria autentico ha un numero di lotto che può essere tracciato. Puoi verificare il numero di lotto sul sito ufficiale del marchio per assicurarti che il prodotto sia originale.

Inoltre, per essere sicuri sull’autenticità di un profumo, è sempre meglio acquistare presso rivenditori autorizzati (magari verificando sul sito del produttore) e controllare il sigillo di sicurezza (i profumi originali spesso hanno un sigillo di sicurezza o una pellicola protettiva che garantisce l’integrità del prodotto. La sua assenza o la sua facile rimozione sono segnali che il profumo potrebbe essere falso.