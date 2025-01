Fonte: ANSA Sergio Ramos, tra i calciatori svincolati

La sessione di calciomercato invernale si sta avviando verso le sue ultime settimane, ma ancora diversi giocatori non hanno una squadra. Sono i cosiddetti svincolati, alcuni di loro con contratti appena conclusi, altri che stanno ancora cercando una squadra dalla scorsa estate.

Dato che possono essere ingaggiati da qualsiasi squadra senza pagare nulla per il loro cartellino, tecnicamente, il valore di mercato di questi calciatori è zero. È comunque possibile stilare una classifica che consideri una valutazione che si basa su altri fattori, come le loro ultime prestazioni in campo o l’età anagrafica.

Quanto valgono i calciatori svincolati

Il calciomercato invernale è il momento in cui le squadre di calcio più in difficoltà tentano di aggiungere alcuni giocatori alla rosa per sopperire alle mancanze in determinati ruoli. Raramente si tratta di grandi operazioni, dato che il grosso del budget viene riservato per l’estate. Per questa ragione diventano importanti anche i calciatori svincolati.

Si tratta di giocatori rimasti senza contratto, che quindi non richiedono nessun esborso economico oltre al pagamento dello stipendio per essere tesserati. Tecnicamente, proprio per questa ragione, il loro valore di mercato è pari a zero, ma il sito Transfermarkt assegna comunque loro un’ipotetica cifra a cui il loro cartellino potrebbe essere acquistato, in caso avessero un contratto.

La classifica degli svincolati che valgono di più

La classifica dei 5 dal valore più alto recita:

Ghislain Konan, 29 anni, terzino sinistro ivoriano ex Stade Reims e Vitória Guimarães, svincolatosi a settembre dall’Al-Nassr, squadra araba. Valore stimato 5 milioni di euro.

Alexandru Mățan, 25 anni, trequartista romeno che ha passato la carriera tra il Rapid nel suo Paese natale, e il Columbus, negli USA. Valore stimato 4 milioni di euro.

Daniel Amartey, 31 anni, difensore centrale del Ghana, fu parte della rosa del Leicester che vinse la Premier League nel 2016. Passato poi al Besiktas, ha lasciato la squadra turca a settembre. Valore stimato 4 milioni di euro

Wissam Ben Yedder, 34 anni, attaccante francese, esploso a Siviglia e acquistato nel 2019 dal Monaco per 40 milioni. Ora le stime per il suo cartellino si fermano a un decimo di quella cifra: 4 milioni di euro.

Andrea Compagno, 28 anni, attaccante italiano, dopo una lunga carriera nelle serie minori italiane e un rapido passaggio a San Marino, arriva al Craiova, in Romania, nel 2020, per poi passare al FCSB nel 2022. Il suo ultimo anno lo ha passato in Cina, al Jinmen Tiger. In carriera ha segnato più di 100 gol ed è al picco della sua valutazione: 3,5 milioni di euro.

Le stelle del passato senza una squadra

Anche se il loro valore non è più così elevato, tra gli svincolati si trovano anche grandi stelle del passato recente del calcio internazionale. È senza una squadra lo storico capitano del Real Madrid Sergio Ramos, ma anche il suo ex compagno di squadra Marcelo.

Potrebbe essere invece vicino ad approdare al Como, in Serie A, Dele Alli, ex prodigio del Tottenham che a 22 anni era arrivato a valere 100 milioni di euro. Ha concluso il suo contratto con il Gremio, in Brasile, anche Diego Costa, che tra il 2015 e il 2018 è stato uno degli attaccanti più forti al mondo.