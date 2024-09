Manchester City-Inter, dove vedere il debutto nerazzurro nella nuova Champions in Tv

Inter impegnata in Inghilterra contro il Manchester City per la prima partita della Champions 2024/25, replica della finale di due anni fa vinta dai Citizens

Fonte: ANSA Il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, in azione nella finale del 2023 contro il Manchester City

Esordio per cuori forti dell’Inter nella nuova Champions League. I nerazzurri sono volati a Manchester dove sfideranno i Citizens di Pep Guardiola, per la prima della serie di otto gare di questa prima fase. Una partita che appena due stagioni fa valeva la Coppa dalle grandi orecchie e che vede sfidarsi anche in questa edizione due delle principali pretendenti al titolo.

Le parole di Inzaghi e le statistiche

Il complicato debutto contro il Manchester City arriva dopo la peggiore partita registrata da parecchi mesi da parte della squadra di Simone Inzaghi, con il pareggio per 1-1 con il Monza: “Riguardando questo inizio e parlando dell’ultima gara, quella di Monza, abbiamo fatto una partita sotto ritmo” ha ammesso il tecnico nerazzurro.

“Però venivamo dalla partita prima della sosta, giocata in ben altro modo: avevo tanti giocatori in giro per l’Europa, qualcuno come Lautaro e Taremi per il mondo. Abbiamo fatto una partita sotto ritmo, domani servirà un’altra intensità perché sappiamo che in Europa serve questo. Abbiamo preso il City ma siamo contenti perché cercheremo di fare una grande gara” è stata l’analisi dell’allenatore.

A chi in conferenza gli chiede se esiste un “caso Lautaro” viste le zero reti fin qui da parte del capitano, Inzaghi sorride stizzito: “Assolutamente no, è il nostro capitano e ci farà tantissimi gol. Bisogna valutare e capire, è arrivato quasi un mese dopo i compagni, ha lavorato e ha avuto un problema. Si è fermato, poi è andato in Nazionale e ha fatto due gare da titolare. Ha viaggiato tanto, con le partite e con gli allenamenti troverà la forma migliore e i gol che ha sempre fatto. Lautaro sarà sempre una soluzione e mai un problema per me”.

Nella presentazione della gara dell’Etihad Stadium, Inzaghi ha serrato i ranghi: “Sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo fare una partita gigantesca. Corsa, aggressività, determinazione, serviranno tante componenti per fare un’ottima gara” ha sottolineato, aggiungendo poi che la sfida di domani sera non sarà una rivincita della finale “ma una partita di girone con un nuovo format della Champions. Nella finale credo siano fondamentali gli episodi e lo sa anche Pep. Domani inizia una nuova Champions che sarà molto diversa”.

Ricordando la partita vinta di misura nel 2023, Guardiola non ha nascosto l’apprezzamento per il lavoro di Simone Inzaghi, già elogiato in diverse occasioni.

“Ieri ho rivisto quella partita per la prima volta e già allora erano una bella squadra. Hanno Inzaghi che è un ottimo allenatore e in Italia sono stati eccezionali, sono i più forti del campionato” ha dichiarato l’allenatore dei Citizens nella conferenza pre-partita, sentenziando: “L’Inter può vincere la Champions League“.

Inter e Manchester City non si incontrano da quella sfida di due stagioni fa, prima e unica nella storia dei due club. Nelle ultime 23 partite in Champions i Citizens non hanno mai perso e se riuscissero a evitare la sconfitta nelle prossime due gare raggiungerebbero la striscia di imbattibilità più lunga nella storia della competizione, quella fatta segnare dal Manchester United di 25 gare tra il settembre 2007 e il maggio 2009.

Dove vedere la partita in streaming su Amazon

La gara tra Manchester City e Inter sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 18 settembre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 18 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2024/25 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

