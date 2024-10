La programmazione completa del GP del Brasile di F1, tra orari e dove seguire in tv e in streaming il weekend di San Paolo che vedrà correre anche la Sprint

Dal Messico al Brasile. Il paddock di F1 si sposta di qualche chilometro a sud per proseguire la corsa nel continente americano, dove Ferrari sembra aver preso gusto col gradino più alto del podio. Dopo Austin e Città del Messico, la Rossa sogna il tris per restare ben salda al doppio duello per titolo piloti e Costruttori.

Ferrari, non c’è due senza tre

La Ferrari sogna ancora e sogna in grande, perché dopo le vittorie di Austin e Città del Messico… non c’è due senza tre. Lo spera il Cavallino Rampante, così come il team principal Frédéric Vasseur e tutti i tifosi della Rossa che dopo aver visto Leclerc e Sainz alternarsi nei successi, sperano di vedere la doppietta sul podio di San Paolo.

Un traguardo che, se raggiunto, aprirebbe le porte per il titolo Costruttori e lascerebbe speranze anche per quello piloti dove Leclerc e Sainz cercano di insediare Max Verstappen e Lando Norris. Tra i due litiganti il terzo gode? È l’auspicio di Charles, con la Ferrari pronta a spingerlo.

E alla vigilia di Interlagos, dove andrà in scena la Sprint, Frédéric Vasseur ha chiesto a tutti uno sforzo: “A Interlagos ci attende il quinto weekend Sprint della stagione, il che significa che tutta la squadra sarà chiamata a un grande sforzo sia fisico che mentale. Con questo tipo di formato sarà ancora più importante del solito lo sforzo del resto della squadra da Maranello che è iniziato ancor prima della partenza per Austin con la preparazione svolta al simulatore e non si è mai fermato in queste tre settimane, tra il lavoro fatto al remote garage e le analisi che vengono effettuate dopo ogni gara sulla base dei dati raccolti in pista. Questo grande gruppo distribuito fra Maranello e San Paolo dovrà fare in modo che Charles e Carlos abbiano da subito una buona base di partenza a livello di set-up, così da potersi concentrare sulla guida”.

Poi anche l’appello: “A Interlagos anche il fattore meteorologico potrebbe entrare in gioco, per questo sarà ancora più importante che tutti operino al più alto livello di concentrazione per preparare e approfittare di tutti gli scenari. Il morale è alto, il momento ci vede protagonisti, dobbiamo continuare a lavorare così. Solo più avanti guarderemo la classifica”.

F1 Brasile dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del ventesimo appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di San Paolo in Brasile, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW.

Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote.

Venerdì 1 novembre

Ore 15.30-16.30: F1 – prove libere 1;

Ore 19.30-20.15: F1 – qualifiche Sprint.

Sabato 2 novembre

Ore 15-16: F1 – Sprint Race;

Ore 19-20: F1 – qualifiche.

Domenica 3 novembre

Ore 18: F1 – gara.