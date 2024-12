Fonte: 123RF Firmato il nuovo contratto della logistica

Sindacati e associazioni degli imprenditori del comparto della logistica sono arrivati a un accordo per il nuovo contratto nazionale dei lavoratori del settore. I dipendenti delle aziende della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni beneficeranno di aumenti salariali e nuove garanzie fino al 2027.

I sindacati hanno anche annunciato il ritiro dello sciopero del 9 e 10 dicembre, annunciato proprio per mettere pressione alle aziende al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Gli aumenti salariali saranno differenti per il personale viaggiante, rispetto a quello stanziale.

Rinnovato il contratto nazionale della logistica

Anita, Associazione nazionale italiana trasporti automobilistici, che rappresenta le imprese del settore logistico e del trasporto merci su strada, ha annunciato di avere raggiunto un accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori. La trattativa si era prolungata fino ad arrivare alla proclamazione dello sciopero di tutto il comparto per il 9 e 10 dicembre.

Il nuovo contratto rappresenta un significativo passo in avanti per i salari dei lavoratori del settore della logistica. Il personale stanziale, quello che lavora negli uffici e nei magazzini, riceverà un aumento di 230 euro, più basso di quello del personale viaggiante, che raggiunge invece i 260 euro.

Per quanto riguarda l’assetto normativo, il personale viaggiante avrà una clausola sociale valida per tutti gli autisti, che contiene una progressiva riduzione dell’orario di lavoro settimanale e l’introduzione di un incremento per la trasferta. Introdotto anche l’esonero per i danni al veicolo, ma soltanto per il primo danno.

Rafforzate invece le regole per la riduzione dell’assenteismo tra il personale viaggiante, mentre quello non viaggiante riceve una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, in linea con i più recenti rinnovi dei contratti di altri settori. Introdotto anche il diritto alla disconnessione fuori dall’orario di lavoro e maggiori protezioni contro le discriminazioni di genere.

I sindacati annullano lo sciopero di dicembre

Grazie a questo accordo, i sindacati hanno annunciato che gli scioperi programmati per il 9 e il 10 dicembre saranno annullati. In Italia, nel campo della logistica e dei trasporti, lavorano circa 1 milione di persone che beneficeranno del rinnovo contrattuale fino alla fine del 2027. Il nuovo accordo dovrà ora essere approvato dalle assemblee dei lavoratori. I sindacati hanno annunciato che scioglieranno la riserva soltanto il prossimo 27 gennaio, a votazioni terminate.

“Questo rinnovo è particolarmente importante, dato che l’ultima revisione normativa risaliva al 2017. Durante la pandemia era stata aggiornata solo la parte economica, ma questa volta abbiamo rinnovato e modernizzato il 35% degli articoli, cercando di soddisfare le esigenze di lavoratori e imprese. Le parti coinvolte si sono dichiarate soddisfatte, anche se con qualche compromesso, segno di un accordo equilibrato. Tutte le associazioni datoriali hanno lavorato insieme in modo unitario per raggiungere questo risultato” ha dichiarato Alessandro Peron, segretario generale della Fiap, Federazione italiana autotrasportatori professionali.

“Il nuovo contratto coniuga il recupero salariale, necessario per contrastare l’erosione del potere d’acquisto, con una maggiore flessibilità normativa che permetterà alle aziende di affrontare le sfide operative” ha invece commentato l’associazione di settore Anita.