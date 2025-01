Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Lotteria Italia, incasso record. Oggi i biglietti vincenti

La Lotteria Nazionale 2025, a poche ore dall’estrazione, è già un successo senza precedenti, con oltre 8,6 milioni di biglietti venduti, un incremento del 28% rispetto ai 6,7 milioni del 2023. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno, mescolando aspettative e un pizzico di magia (chiamiamola così), capace di far breccia nei cuori e nei portafogli degli italiani.

Lotteria Italia un giro d’affari da oltre 40 milioni

Con un biglietto da 5 euro, la Lotteria Nazionale 2025 ha generato un incasso vicino ai 43 milioni di euro, distribuendo benefici tangibili lungo tutta la filiera. Premi in denaro per i vincitori, guadagni significativi per i rivenditori e un contributo diretto alle casse del bilancio pubblico: ogni euro incassato ha trovato una precisa destinazione, amplificando l’impatto economico del sistema.

Per i commercianti, le commissioni pari al 10% del valore di ogni biglietto si sono trasformate in un’opportunità concreta, offrendo un aiuto reale ai punti vendita fisici, spesso in difficoltà nei mesi invernali. Un circuito virtuoso che va ben oltre la fortuna dei vincitori.

Il regno incontrastato dei tabaccai

Nonostante l’era digitale avanzi a grandi passi, il tabaccaio di fiducia continua a dominare la scena, con il 75,9% delle vendite totali. I bar seguono con un solido 22,9%, mentre le altre modalità di acquisto, inclusi i canali online, si fermano a un timido 1,9%. Un risultato che parla di abitudini ben radicate: il biglietto della lotteria si compra spesso al volo, tra un caffè al banco o un pacchetto di sigarette.

Sul fronte della distribuzione, Lotterie Nazionali guida il mercato con il 64,6% dei biglietti venduti, seguita dagli autogrill con il 12,3% e dai distributori locali al 13,8%. Gli altri operatori si attestano al 7,2%, mentre il canale online, con appena il 2%, rimane un’opzione di nicchia, scelta da chi cerca comodità e velocità. Un mercato che, nonostante le innovazioni, resta ben ancorato al contatto diretto e alla tradizione del caffè, sigaretta e Lotteria.

Il fenomeno televisivo conquista il pubblico

Un altro ingrediente vincente è stato il traino del programma serale più popolare del momento. L’abbinamento con Affari Tuoi ha fatto decollare le vendite, con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. La capacità di mescolare intrattenimento e tradizione si conferma una formula che cattura l’attenzione di milioni di spettatori, spingendo la lotteria oltre la semplice routine.

Le regioni dove si gioca di più la Lotteria

L’Italia della Lotteria Nazionale parla attraverso numeri che svelano abitudini e passioni. Lombardia, Lazio e Campania guidano la classifica con vendite che toccano rispettivamente 1,4 milioni, 1,2 milioni e quasi 900mila biglietti. Emilia-Romagna e Piemonte seguono a ruota, mentre Toscana e Sicilia chiudono il cerchio delle regioni più attive.

Secondo i dati di Agimeg”, ogni regione ha registrato un incremento nelle vendite rispetto all’anno scorso, segno che la febbre della lotteria continua a contagiare il Paese. Un trend in ascesa che conferma il fascino di questo rito tradizionale, capace di resistere al richiamo delle alternative digitali e di mantenere saldo il legame con l’immaginazione collettiva.

I premi in palio alla Lotteria Nazionale

La Lotteria Nazionale 2025 alza la posta con premi capaci di far sognare. Il jackpot da 5 milioni di euro sarà il protagonista dell’estrazione finale del 6 gennaio 2025, ma non è tutto: gli altri premi di prima categoria saranno definiti in base alle vendite, aggiungendo ulteriore suspense.

L’attesa è stata animata dai premi giornalieri: dal 6 ottobre al 20 dicembre 2024, 10.000 euro in palio ogni giorno, mentre nella settimana clou, dal 22 al 27 dicembre, l’importo è raddoppiato a 20.000 euro. Non mancano le opportunità di vincita con i premi di seconda e terza categoria, rispettivamente da 50.000 e 20.000 euro.

Per riscuotere i premi, i vincitori devono presentare il biglietto integro e originale presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o uno sportello Intesa Sanpaolo, entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.