Sfide tecnologiche delle guarnizioni per l’idrogeno

Le guarnizioni per l’idrogeno Lima Plastics affrontano sfide uniche: sicurezza, affidabilità e resistenza a condizioni estreme per supportare la transizione energetica globale

L’idrogeno rappresenta una delle principali componenti della transizione energetica globale, grazie alla sua capacità di sostituire le fonti di energia convenzionali in numerose applicazioni industriali e di mobilità. Tuttavia, il suo utilizzo presenta sfide tecniche significative, specialmente per quanto riguarda le guarnizioni industriali. Questi componenti, spesso sottovalutati, sono fondamentali per garantire la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza dei sistemi che utilizzano l’idrogeno. Lima Plastics si distingue come leader nello sviluppo di soluzioni innovative e personalizzate grazie alla sua esperienza nella produzione di guarnizioni industriali e articoli tecnici in materiale termoplastico, tecnopolimeri e superpolimeri e offre risposte concrete alle sfide uniche poste dall’idrogeno.

L’impegno di Lima Plastics nelle guarnizioni per l’idrogeno

L’idrogeno è un gas caratterizzato da molecole estremamente piccole e altamente diffusibili, che pongono difficoltà nella progettazione e nella scelta dei materiali per le guarnizioni. Inoltre, viene spesso utilizzato in ambienti operativi critici, come temperature estreme, alte pressioni, condizioni corrosive. Le guarnizioni devono quindi soddisfare requisiti tecnici specifici per garantire la massima affidabilità. L’idrogeno, a causa della sua piccola dimensione molecolare, può facilmente penetrare nei materiali convenzionali. Devono quindi avere un’elevata resistenza alla permeazione e una tenuta perfetta per prevenire perdite, che potrebbero compromettere la sicurezza e l’efficienza del sistema. Le guarnizioni devono essere in grado di resistere agli effetti corrosivi dell’idrogeno e dei potenziali contaminanti presenti nei sistemi operativi.

La resistenza chimica è fondamentale per preservare l’integrità delle applicazioni a lungo termine.In aggiunta devono operare in un ampio intervallo di temperature, mantenendo la loro funzionalità sia in condizioni criogeniche sia in applicazioni ad alte temperature. Devono resistere alle alte pressioni senza deformarsi o perdere tenuta. La resistenza termica e meccanica è un dunque un requisito molto importante. L’embrittlement, o fragilizzazione da idrogeno, è un fenomeno che può compromettere la resistenza meccanica del materiale. Le guarnizioni devono essere progettate per prevenire questo rischio, garantendo durabilità e sicurezza. Devono rispettare normative internazionali specifiche per il settore dell’idrogeno, come ISO 19880-3 (stazioni di rifornimento) e SAE J2579 (serbatoi di stoccaggio). Questi standard garantiscono che i componenti siano progettati e testati per applicazioni critiche. La scelta del materiale è cruciale per soddisfare i requisiti sopra elencati. Lima Plastics utilizza materiali all’avanguardia, selezionati per le loro eccezionali proprietà chimiche, meccaniche e termiche. Ecco alcune delle opzioni più adatte per le guarnizioni che entrano a contatto con l’idrogeno:

PTFE (Politetrafluoroetilene) con eccellente resistenza chimica, bassa permeabilità ai gas e ampio intervallo di temperature operative,

con eccellente resistenza chimica, bassa permeabilità ai gas e ampio intervallo di temperature operative, PEEK (Polietereterchetone) con elevatissima resistenza meccanica, bassa permeabilità e stabilità chimica,

con elevatissima resistenza meccanica, bassa permeabilità e stabilità chimica, PA (Poliammide) con Alta resistenza meccanica e buona resistenza chimica.

Le guarnizioni per l’idrogeno trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni industriali e tecnologiche, tra cui: serbatoi e sistemi di stoccaggio, stazioni di rifornimento, impianti di produzione e veicoli a celle a combustibile. Lima Plastics è da sempre un pioniere nello sviluppo di materiali e soluzioni per applicazioni industriali critiche.

Con un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità, l’azienda è quindi in grado di offrire guarnizioni ad alte prestazioni progettate specificamente per il settore dell’idrogeno. Le sue competenze spaziano dalla progettazione su misura alla selezione dei materiali più adatti, garantendo soluzioni che rispondano alle esigenze dei clienti più esigenti. Tra i settori serviti dall’azienda figurano impianti chimici, macchine per il confezionamento e l’imbottigliamento, nastri trasportatori, macchinari per la produzione di articoli per l’igiene personale, presse idrauliche e molto altro. Lima Plastics rappresenta il partner ideale per affrontare le sfide tecnologiche dell’idrogeno e contribuire al progresso della transizione energetica.