Elezioni Usa e tagli Fed: come posizionare il portafoglio?

Elezioni Usa avvolte dall’incertezza. Biden ha annunciato che appoggerà Kamala Harris, ma il percorso esatto è incerto. Se questa notizia darà all’ex presidente Trump una spinta nei sondaggi, “ciò potrebbe fornire un ulteriore impulso alle aree del mercato che hanno prezzato maggiori possibilità di una vittoria repubblicana a novembre, come i settori finanziario ed energetico. Se si verificasse il contrario, potrebbe essere un vantaggio per i settori con focus più globale”, Lo spiega Saira Malik, CFA, Chief Investment Officer di Nuveen.

Elezioni Usa e tagli Fed

In ogni caso – spiega l’esperta – “prevediamo un aumento della volatilità a breve termine a causa dell’accresciuta incertezza politica. Una cosa sembra certa: nei prossimi mesi ci saranno altri colpi di scena. L’ondata di dati economici più deboli del previsto della scorsa settimana, a seguito della pubblicazione della settimana precedente di un’inflazione CPI inferiore alle attese per giugno, aumenta le prospettive di un taglio dei tassi da parte della Fed. Numerosi membri del FOMC hanno commentato i modesti dati economici”

In generale hanno dichiarato che la Fed si sta “avvicinando” al punto in cui sarà giustificato un taglio dei tassi. Con aspettative crescenti dell’avvicinarsi di un ciclo di tagli, ora sembra un momento particolarmente opportuno per prendere in considerazione l’estensione della duration del portafoglio spostando alcuni asset dalle obbligazioni a breve termine e dalla liquidità e integrando al tempo stesso quelli allocazioni con esposizione diversificata al credito.

Come posizionare il portafoglio?

“Ciò potrebbe aiutare gli investitori a ridurre il rischio di reinvestimento, aumentare il potenziale di reddito e fornire un cuscinetto contro la volatilità dei tassi. E con i rendimenti reali (cioè i rendimenti nominali meno le tasse e l’inflazione) degli equivalenti di liquidità, come i Certificati di Deposito a sei mesi, attualmente vicini allo 0%, gli investitori possono trovare settori che offrono rendimenti reali e un potenziale di rendimento totale molto più convincenti rispetto alla liquidità se i rendimenti dei Treasury statunitensi dovessero diminuire da qui in poi, come prevediamo”.

Tra le opportunità investment grade, spiccano le attività cartolarizzate e i titoli privilegiati. Il settore delle cartolarizzazioni non solo è valutato in modo interessante, ma è anche una delle poche aree del mercato in cui gli spread (il rendimento rispetto ai Treasury) sono più ampi della loro media storica, offrendo un punto di ingresso favorevole.

Il commento di Nuveen

Tra i titoli garantiti da attività (ABS), la performance del credito al consumo e commerciale “continua a stabilizzarsi. Per quanto riguarda i titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS), vediamo un sostanziale potenziale di ricompensa per gli investitori disposti ad accettare i rischi e le sfide che gli immobili ad uso ufficio e retail devono affrontare. Infine, i titoli privilegiati sono sostenuti dai fondamentali solidi delle banche USA (i maggiori emittenti), che hanno tutte recentemente superato gli “stress test” della Fed per il 2024. I prestiti senior e le obbligazioni societarie ad alto rendimento continuano a stupire. I prestiti senior rimangono una delle asset class a più alto rendimento nei mercati globali del reddito fisso”.

I fondamentali dei prestiti restano solidi, con i rifinanziamenti a un ritmo sostenuto e i mutuatari che continuano a spingere in avanti le scadenze. La domanda è particolarmente forte grazie alla formazione di obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO), il principale acquirente di prestiti senior. Prevediamo il persistere di una domanda sana, a sostegno di un reddito elevato e di un solido potenziale di rendimento totale.

Le società ad alto rendimento hanno beneficiato della resistenza dell’economia Usa e presentano anche fondamentali sani. Ci aspettiamo – conclude Malik – “che i tassi di default aumentino in presenza di alcuni segnali di decelerazione dell’attività economica, ma solo a livelli prossimi alla loro media a lungo termine, poiché la qualità del credito per l’asset class complessiva è notevolmente migliorata negli ultimi anni. Guardiamo ai settori non ciclici e agli emittenti di qualità superiore con bilanci solidi, ma troviamo anche interessanti opportunità di rendimento totale tra le buone società in settori. La gestione attiva del rischio di credito e la selettività sono fondamentali in un momento in cui l’economia rallenta e le valutazioni dei titoli non sono adeguate”.