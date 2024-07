Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Cresce turismo Ue: Roma la migliore

Il turismo europeo prosegue la ripresa post-pandemia. Il 2023 ha registrato, per molte città che hanno superato le loro performance pre-COVID-19, un nuovo segnale positivo. Tra queste, Roma si è distinta come la capitale europea con il più alto incremento di presenze turistiche, segnando un +45,2%. Si tratta di un ottimo risultato che anticipa un 2025 esplosivo per via del Giubileo.

Aumento del turismo: è Roma la capitale Ue che cresce di più

Roma ha registrato l’aumento più impressionante di presenze turistiche per il 2023. Il dato segna un +45,2%, il più alto tra le principali città europee. L’aumento significativo può essere attribuito a vari fattori, tra cui il ritorno dei turisti internazionali e una serie di eventi culturali e promozionali che hanno attratto visitatori da tutto il mondo.

Il rapporto di “CityDNA” evidenzia come Roma abbia superato non solo le sue performance pre-pandemia, ma ha anche stabilito nuovi standard per la ripresa turistica in Europa. La città ha beneficiato di una forte domanda turistica interna ed esterna, con un aumento notevole delle prenotazioni di bednights (pernottamenti) sia da parte di turisti nazionali che internazionali.

La capitale italiana ha anche registrato uno dei tassi di occupazione dei letti più alti in Europa, con il 76,6%, posizionandosi dietro solo a Valencia e Benidorm. Il 2024 prosegue il trend positivo per Roma e l’Italia, dove si attendono oltre 18 milioni di turisti ad agosto.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato i dati:

“Una nuova grande notizia: nel 2023 Roma è stata la prima città europea per crescita turistica secondo il dossier del City Travel Report, realizzata dalla City Destinations Alliance. L’ennesima importante conferma (N.d.r questa volta della più importante associazione di riferimento delle principali Dmo europee) della strategia vincente che, insieme all’Assessore Onorato, stiamo portando avanti da quando ci siamo insediati. A Roma ci sono oggi ancora più cose da visitare, nuovi musei, luoghi magnifici riscoperti, grandi eventi sportivi, musicali e culturali. Continueremo su questa strada anche per rendere la Capitale sempre più capace di vincere la sfida della sostenibilità di queste straordinarie ondate turistiche con la vita quotidiana delle romane e dei romani”.

Tutte le posizioni: la classifica

Nella classifica delle città europee per numero di presenze turistiche nel 2023, Londra, Parigi (anche la Spagna supera l’Italia) e Istanbul occupano i primi tre posti per totale di pernottamenti.

Londra ha mantenuto il primo posto con un aumento del +32,1%, seguita da Parigi con un incremento molto più contenuto (ma che partiva già da una buona base) del +4,5%, mentre Istanbul si ferma a un +0,4%.

È proprio Roma, come abbiamo già detto, a registrare la crescita più significativa, balzando al vertice con un aumento del +45,2%, seguita da Londra e Vienna, che ha visto una crescita del 30,6%.

Ecco la classifica completa delle prime 20 città europee per crescita percentuale delle presenze turistiche nel 2023:

Roma: +45,2% Londra: +32,1% Vienna: +30,6% Amsterdam: +28,4% Barcellona: +27,3% Madrid: +26,7% Berlino: +24,5% Milano: +22,8% Monaco: +21,9% Bruxelles: +20,3% Lisbona: +18,7% Atene: +17,4% Praga: +16,9% Stoccolma: +5,4% Parigi: +4,5% Istanbul: +0,4% Francoforte: +0,3% Copenhagen: +0,2% Zurigo: -1,2% Dublino: -2,7%

La classifica mostra chiaramente come Roma si sia distinta rispetto ad altre città europee, segnando un trionfale ritorno sulla scena turistica internazionale. La performance di Roma è un segno di ripresa robusta e avrà importanti effetti sull’economia turistica.