Fonte: ANSA J.D. Vance, candidato vicepresidente scelto da Trump

In vista delle prossime elezioni presidenziali USA, l’ex Presidente americano Donald Trump ha scelto il Senatore dell’Ohio J.D. Vance come suo candidato alla vicepresidenza. Questa decisione, resa pubblica tramite i canali social poco prima della Convenzione Nazionale Repubblicana a Milwaukee, segna di fatto l’ascesa rapida di Vance nel panorama politico, rendendolo un alleato chiave per il partito.

Inizialmente critico nei confronti di Trump durante le elezioni del 2016, Vance si è successivamente allineato alle sue politiche, focalizzandosi in particolare sul protezionismo economico, la riforma dell’immigrazione e lo scetticismo verso gli impegni internazionali.

Chi è J.D. Vance, il candidato alla vicepresidenza scelto da Trump

Nato a Middletown, in Ohio, J.D. Vance – James David Vance – è cresciuto in una famiglia segnata da problemi di dipendenza, separazioni e difficoltà. La sua storia personale è stata raccontata nel libro autobiografico “Hillbilly Elegy”, pubblicato nel 2016, che lo ha portato alla ribalta nazionale. Il libro ha descritto la vita nelle comunità dell’Appalachia, mostrando la dura realtà della classe lavoratrice che ha trovato in Trump un portavoce.

Inizialmente critico di Donald Trump (Vance lo aveva descritto come un “cynical asshole” e persino “America’s Hitler”), negli anni successivi ha cambiato radicalmente posizione, diventando uno dei suoi più strenui sostenitori, in particolarmente in tema di politica commerciale, estera e immigrazione.

Dopo aver servito nei Marines e aver completato gli studi alla Yale Law School, Vance ha lavorato nel venture capital in California prima di tornare in Ohio per dedicarsi alla politica. Nel 2022, ha ottenuto un seggio al Senato degli Stati Uniti, contando anche sul sostegno cruciale di Trump durante la sua campagna elettorale.

Come senatore, Vance ha mantenuto una posizione conservatrice, sostenendo politiche economiche populiste e mostrando scetticismo verso l’aiuto internazionale, in particolare verso l’Ucraina. Ha anche sponsorizzato legislazioni contro i fondi federali per le università che ospitano proteste contro Israele e per tagliare i legami finanziari tra gli Stati Uniti e la Cina.

La sua candidatura come vicepresidente al fianco di Trump nel 2024 lo ha posto in una posizione di rilievo nel panorama politico nazionale, nonostante la sua breve carriera politica. Vance, con le sue radici nel Midwest e un background che unisce Appalachia e Silicon Valley, rappresenta per i repubblicani una speranza di ampliare il sostegno elettorale tra la classe operaia e i conservatori.

Il piano di J.D. Vance

Come candidato alla vicepresidenza di Trump, Vance ha delineato una visione strategica che prioritizza gli interessi economici degli operai e degli agricoltori americani, in particolare negli stati come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Al centro della sua piattaforma vi è un allontanamento dall’internazionalismo repubblicano tradizionale verso un approccio più isolazionista, favorendo politiche che limitano le intromissioni straniere e prioritizzano la rivitalizzazione economica interna.

“Sto dalla parte del Presidente Trump nel mettere l’America al primo posto”, ha affermato Vance nel suo discorso di accettazione alla convention repubblicana. Poi ha criticato le amministrazioni passate per politiche che, a suo avviso, hanno trascurato gli interessi della classe media e lavoratrice americana a favore di agende globaliste. La sua posizione su temi come il commercio, l’immigrazione e gli aiuti esteri riflette un distacco dall’ortodossia repubblicana convenzionale, ovvero è diversa dall’approccio tradizionale e maggiormente accettato all’interno del Partito Repubblicano.

Questo perché Vance si allinea più con una base elettorale che è particolarmente motivata dalla retorica populista di Donald Trump. Quest’ultima è caratterizzata da un approccio più diretto e spesso critico nei confronti del libero scambio, dell’immigrazione e dell’assistenza finanziaria a livello internazionale, rispetto alle posizioni più moderate o conservatrici che potrebbero essere prevalenti e sostenute da altri esponenti del partito.

Perché è stato scelto J.D. Vance e come potrebbe cambiare il risultato delle elezioni

La corsa alla vicepresidenza di J.D. Vance non è priva di controversie. Criticato dai democratici come un “clone di Trump”, Vance continua a dividere l’opinione pubblica, ma rimane una figura di spicco nel panorama politico americano, con la sua storia personale e la sua trasformazione politica che continuano a suscitare interesse e discussione.

La sua opposizione vocale ai diritti sull’aborto, unita al sostegno delle affermazioni di Trump sulle frodi elettorali del 2020, ha attirato critiche feroci da parte degli oppositori che vedono le sue posizioni come estreme e divisive. Tuttavia, all’interno della campagna di Trump e tra i suoi sostenitori, Vance è considerato una figura unificatrice capace di superare le divisioni ideologiche all’interno del partito, pur rimanendo saldo nel suo impegno verso l’agenda di Trump.

In primo luogo perché il candidato vicepresidente porta con sé una storia personale e un background che sembrano attirare profondamente gli elettori conservatori e populisti, in particolare quelli provenienti da contesti rurali e operaie. Il suo libro “Hillbilly Elegy” e la sua narrativa sulla classe lavoratrice bianca hanno contribuito a definire la sua immagine come un rappresentante autentico di queste comunità trascurate, che sono state cruciali per la vittoria di Trump nel 2016.

In secondo luogo, la sua trasformazione da critico di Trump a sostenitore fervente lo rende un testimone della capacità di quest’ultimo di attrarre e conquistare anche coloro che inizialmente lo criticavano. Questo può essere un vantaggio politico significativo nel cercare di consolidare e ampliare la base elettorale di Trump, specialmente in un periodo in cui la politica americana è divisa e polarizzata.

In terzo luogo, dopo l’attentato contro Trump, c’è una crescente attenzione sulla sicurezza e sulla stabilità del paese, e l’inclusione di Vance come candidato vicepresidente può essere vista come un’opportunità per rafforzare la leadership e la sicurezza della campagna elettorale. La sua presenza può anche essere interpretata come un segnale di solidarietà e unità all’interno del partito repubblicano di fronte a sfide critiche come gli attacchi politici e la sicurezza nazionale.

Guardando avanti, però, il ruolo di Vance come candidato alla vicepresidenza segna un momento cruciale nella politica repubblicana, indicando un possibile spostamento verso una direzione più populista e nazionalista. La sua candidatura incarna un distacco dai valori repubblicani tradizionali verso una nuova era di trumpismo, caratterizzata dal rifiuto delle politiche globaliste e da un rinnovato focus sulle priorità interne.

Mentre la campagna si intensifica in vista delle elezioni di novembre, l’influenza di Vance nel GOP e la sua capacità di intercettare blocchi di elettori votanti chiave saranno osservate da vicino.