E dopo Assen c’è il Sachsenring, con un back to back della MotoGP che è pronta ad affrontare il GP di Germania che tanto piace a Marc Marquez. Assoluto re del tracciato tedesco, il Cannibale spera di raccogliere lì la sua prima vittoria in Ducati, seppur del Gresini Racing team, ma dovrà vedersela con due che sulla desmosedici della Casa di Borgo Panigale stanno facendo vedere gare da urlo e assicurano spettacolo su ogni pista: Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Bagnaia a caccia di Martin

Pecco contro Martinator, Bagnaia contro Martin, Ducati contro Pramac. Chi più ne ha, più ne metta per il weekend della MotoGP in Germania, il successivo a quello di Assen in cui il team satellite di Ducati ha annunciato il divorzio per sbarcare in Yamaha dal 2025 e per i prossimi 7 anni. Mentre sul team Gresini Racing aleggiano tanti rumors, tra Ducati e la scuderia potrebbero volare gli stracci.

Ma a tenere alta la concentrazione, lasciando da parte le scaramucce, è la pista, con Bagnaia che punta Martin nella classifica iridata. Le ultime vittorie tra Sprint e gara hanno esaltato Pecco che ora è sempre più vicino allo spagnolo, che risente un po’ del ritrovato feeling di Bagnaia in sella alla Ducati e subisce la contemporanea perdita di affidabilità. Ma al Sachsenring in Germania proverà a tenere a distanza il pilota piemontese, che dovrà vedersela anche col Cannibale.

Marc Marquez, futuro compagno al box, è il professore del tracciato tedesco, assoluto dominatore e capace di mettere in fila 8 anni di successi dal 2013 al 2021, salvo poi arrendersi negli anni successivi a Fabio Quartararo e Jorge Martin. Ci proverà? Di certo, nella speranza di festeggiare la prima vittoria in assoluto con i colori di Gresini.

MotoGP Germania, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote al Sachsenring.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3, ma anche la MotoE.

Venerdì 5 luglio

Ore 8.30-8.45: MotoE – prove libere 1

Ore 9-9.35: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.50-10.30: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.45-11.30: MotoGP – prove libere 1

Ore 12.25-12.40: MotoE – prove libere 2

Ore 13.15-13.50: Moto3 – prove libere 2

Ore 14.05-14.45: Moto2 – prove libere 2

Ore 15-16: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 17.05-17.35: MotoE – qualifiche

Sabato 6 luglio

Ore 8.40-9.10: Moto3- prove libere 3

Ore 9.25-9.55: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.10-10.40: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.50-11.30: MotoGP – qualifiche

Ore 12.15: MotoE – Gara 1

Ore 12.50-13.30: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45-14.25: Moto2 – qualifiche

Ore 15: MotoGP – Sprint Race

Ore 16.10: MotoE – Gara 2

Domenica 7 luglio

Ore 9.40-9.50: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara