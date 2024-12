Atalanta e Inter in campo nella sesta giornata di Champions, rispettivamente contro il Real Madrid e Leverkusen, alla caccia dei punti decisivi per passare agli ottavi

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Atalanta e Inter, Ademola Lookman e Lautaro Martinez

Sempre più affamate e sempre più inarrestabili. Atalanta e Inter sono le uniche due squadre imbattute in questa nuova Champions e, dopo aver dipinto di nerazzurro l’ultima giornata di campionato, vogliono mettere il punto esclamativo anche in Europa, nonostante le avversarie della sesta giornata siano due clienti scomodi. La squadra di Gian Piero Gasperini capolista in Serie A non vuole smettere di stupire nemmeno contro il Real Madrid, regina della competizione caduta però in disgrazia dopo le ultime sconfitte che l’hanno fatta sprofondare all’ultimo posto utile per i play-off. I Blancos faranno di tutto per tornare da Bergamo con una vittoria, vitale per sperare di proseguire nel torneo, ma la Dea è a un passo dalla qualificazione agli ottavi, almeno passando dagli spareggi, e venderà cara la pelle. Mancano ancora meno punti all’Inter, attesi in Germania da un Bayer Leverkusen posizionato nel gruppo di testa, in scia della squadra di Simone Inzaghi.

I numeri

L’ultima sfida tra Bayer Leverkusen e Inter è andata in scena nell’andata e ritorno dei gironi di Champions 2002/03, con due vittore dei nerazzurri che arrivarono poi fino alla semifinale.

Nelle principali competizioni europee le “aspirine” hanno vinto sette delle sue ultime otto partite in casa nelle principali competizioni europee, tutte dall’inizio della scorsa stagione, quando sono arrivate in finale di Europa League, perdendo contro l’Atalanta.

Dall’altra parte i tedeschi troveranno un’Inter reduce da un filotto di quattro vittorie in Champions senza subire nessun gol, alla caccia del primato italiano di cinque successi a reti inviolate fatto segnale dalla Juventus nella stagione 2014-15.

Inoltre, contro i nerazzurri il Bayer Leverkusen non è mai riuscita nei tre precedenti: insieme all’Atalanta è la squadra contro cui i tedeschi hanno subito più sconfitte.

Dea impegnata nel quarto incontro della sua storia contro il Real Madrid, l’ultimo ad agosto nella finale di Supercoppa europea persa per 2-0. Le Merengues hanno vinto anche gli altri due precedenti, ma in questa occasione i rapporti di forza potrebbero essere per la prima volta in equilibrio.

L’Atalanta ha già dimostrato di essere una formazione di livello europeo e lo sta confermando ancora di più in questa annata in cui è l’unica squadra, insieme all’Inter, a non aver perso nemmeno una partita.

Dopo la sconfitta contro il Milan per 1-3 alla quarta giornata, il Real Madrid ha interrotto la serie di 11 vittorie di fila contro avversarie italiane: in caso di una nuova sconfitta a Bergamo, i Blancos farebbero segnare una sequenza di due partite consecutive perse contro squadre del nostro Paese, come non accadeva tra il febbraio 2008 e l’ottobre 2009 (quando le sconfitte furono cinque).

Se il Real Madrid dovesse perdere il prossimo incontro, inoltre, sarebbe la prima detentrice della Champions a fare segnare tre sconfitte consecutive nella stagione successiva.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Bayer Leverkusen-Inter sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 10 dicembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Atalanta-Real Madrid sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 10 dicembre, sui canali di Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW.