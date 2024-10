Atalanta-Celtic e Young Boys-Inter in Champions: dove vederle in streaming e in Tv

Gli attaccanti di Atalanta e Inter, Mateo Retegui e Lautaro Martinez

Italiane in campo nella terza giornata di Champions per dipingere di nerazzurro il mercoledì di coppa. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini attende a Bergamo una squadra con quarti di nobiltà europei come il Celtic, per una sfida che promette spettacolo. Partita molto più alla portata per l’Inter di Simone Inzaghi, che volerà in Svizzera in una trasferta corta contro lo Young Boys fanalino di coda del girone unico. Entrambe a quattro punti e alla ricerca di una vittoria per rimanere attaccati al treno in testa alla classifica.

I numeri

Dopo il positivo pareggio 0-0 contro l’Arsenal e la netta vittoria per 3-0 contro lo Shakthar Donetsk, la Dea potrebbe raggiungere i due successi di fila in Champions League per la prima volta da marzo 2020, stagione in cui riuscì ad approdare ai quarti di finale.

Nelle ultime quattro partite nelle coppe europee la squadra di Gasperini è riuscita a non subire nemmeno una rete e potrebbe eguagliare la striscia di cinque gare consecutive con la porta inviolata del Milan, ultima squadra italiana a riuscirci, nell’aprile 2023.

Per l’Atalanta si tratta del primo incontro nella sua storia sia contro il Celtic sia contro una squadra scozzese. Non è la prima volta, invece, che la formazione di Glasgow affronta un’italiana: contro i club del nostro Paese ha perso le ultime sette partite in Champions, con un bilancio complessivo di 15 gol subiti e solo uno segnato e l’ultima vittoria risale al 2007, 2-1 contro il Milan.

In Italia il Celtic ha perso tutte le sette trasferte giocate nel torneo, ma in generale i biancoverdi fanno fatica lontani da Glasgow: dopo aver vinto contro l’Anderlecht per 3-0 nel settembre 2017, gli scozzesi hanno perso otto delle successive nove trasferte nella massima competizione europea, subendo 36 gol (4 di media a partita).

Sfida inedita anche tra Young Boy e Inter, con i nerazzurri che non affrontano una squadra svizzera dal lontano 1997, quando vinse per 2-0 contro il Neuchâtel Xamax.

La squadra di Berna ha perso tutte le ultime tre partite della Champions League e per la prima volta nella sua storia potrebbe arrivare quattro sconfitte di fila. Ma nella stessa competizione gli svizzeri non hanno mai perso in casa contro un’italiana: vittoria per 2-1 contro la Juventus nel 2018 e pareggio per 3-3 contro l’Atalanta nel 2021 nei due precedenti.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Atalanta-Celtic sarà trasmessa su Sky a partire dalle 18.45 di mercoledì 23 ottobre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Il match tra Young Boys e Inter sarà trasmesso su Amazon Prime Video mercoledì 23 ottobre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 18 gare di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2024/25 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

