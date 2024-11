Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille, dove vedere la Champions in streaming e in Tv

Juventus e Bologna alla ricerca di punti nella quinta giornata di Champions League, rispettivamente in trasferta con l'Aston Villa e in casa con il Lille

Fonte: ANSA Le ali di Juventus e Bologna, Kenan Yildiz e Riccardo Orsolini

Juventus e Bologna alla ricerca di punti per sbloccare la propria classifica in Champions. I bianconeri, reduci dal brutto spettacolo in campionato dello 0-0 contro il Milan e in piena emergenza infortuni, sono attesi dalla complicata trasferta di Birmingham, contro un Aston Villa che ha messo a segno fin qui tre vittorie e una sconfitta. Contro un cliente difficile e ridotta ai minimi termini in attacco, la squadra di Thiago Motta punta tutto sulla difesa, la migliore tra i cinque maggiori campionati europei, ma non così impermeabile in Europa. Ultima chiamata per la formazione di Vincenzo Italiano, che se vuole rientrare nei playoff e continuare la sua avventura continentale è costretta a fare punti, a cominciare dalla partita in casa con i francesi del Lille.

I numeri

Dopo un percorso per nulla agevole contro Shakhtar Donetsk e le due trasferte inglesi con Liverpool e Aston Villa, il Bologna ha perso l’occasione di fare punti in casa con il Monaco ed è chiamato adesso a riscattarsi contro un’altra francese.

Ad oggi, nella sua prima storica partecipazione al massimo torneo continentale, il felsinei sono ancora a quota zero gol in 48 tiri, a fronte di cinque reti su 24 tentativi realizzati dal prossimo avversario. I rossoblu cercheranno di fare il possibile per evitare di eguagliare il record negativo del Galatasaray nel 1993-94, unica formazione nella storia della competizione a non segnare nelle prime cinque sfide.

Inoltre, l’unica squadra del nostro Paese a non riuscire a ottenere una vittoria in cinque partite di fila nella coppa è stata il Milan tra il 2014 e il 2021, ma nessuna italiana ha mai registrato tre sconfitte di fila.

Contro le squadre francesi, il Bologna non vince però dal successo per 3-0 contro il Lione nella Coppa Uefa del 1999, dopo il quale ha raccolto quattro sconfitte.

Un po’ migliore il bilancio del Lille contro formazioni italiane in Champions, con due pareggi e una vittoria nelle ultime cinque partite, quest’ultima in casa del Milan nel 2006.

I francesi vengono da una serie di una sola partita persa nelle ultime otto, al di fuori della fase a eliminazione diretta, contro lo Sporting Lisbona nella prima giornata di questa edizione.

Difficoltà contro squadre inglesi anche per la Juventus, che ha vinto solo tre delle ultime 15 partite disputate nel Regno Unito. Due i precedenti tra i bianconeri e l’Aston Villa, entrambi nei quarti di finale della Champions 1982/83 con due successi per la Vecchia signora.

In generale l’unica vittoria della Juve delle ultime sette trasferte del torneo è arrivata in questa edizione, con il successo al cardiopalma contro il Lipsia per 3-2.

Dall’altra parte, l’Aston Villa ha vinto sette delle ultime otto gare casalinghe nelle principali competizioni europee ed è reduce da un periodo positivo in questa Champions, con due vittorie a Birmingham: tra le inglesi solo il Tottenham nel 2010 e il Leicester nel 2016 hanno trovato il successo in tutte le prime tre gare.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Bologna-Lille sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 27 novembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Il match tra Aston Villa-Juventus sarà trasmesso su Amazon Prime Video mercoledì 27 novembre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

La sfida è tra le 18 gare di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2024/25 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.