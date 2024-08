Fonte: Ufficio stampa Chanel rileva il 25% di MB&F

Chanel investe nel settore orologeria. La maison ha rilevato il 25% del marchio di orologi svizzero indipendente MB&F, noto per i suoi design insoliti e i movimenti innovativi. MB&F realizza orologi orientati al design che possono assomigliare ad animali come rane, panda e bulldog, oltre a oggetti come automobili e astronavi. I prezzi possono superare i 100 mila dollari a pezzo. Attraverso la sua controllata elvetica, la maison della doppia C ha acquistato una quota del produttore svizzero Maximilian Büsser che ha definito l’investimento come un modo per continuare a seguire un percorso indipendente «senza alcuna pressione per la crescita».

I termini finanziari non sono stati resi noti ma in una nota ufficiale il presidente della divisione orologi e alta gioielleria della griffe francese, Frédéric Grangié, ha descritto questa mossa come parte di una «strategia a lungo termine per continuare a preservare, sviluppare e investire nel know how e nelle competenze specialistiche» e riaffermare così il posizionamento di Chanel nell’alta orologeria.

La vendita delle quote, avvenuta dopo che MB&F ha triplicato i ricavi in ​​tre anni, “garantirà la sopravvivenza di questa azienda”, ha affermato in un’intervista il fondatore e responsabile creativo Maximilian Büsser. Nel 2023, MB&F ha prodotto 419 orologi da polso e ha avuto un fatturato di 45,4 milioni di franchi svizzeri.

Flessione della domanda

L’accordo con Chanel, si legge sull’agenzia, promette di portare stabilità al marchio di orologeria in mezzo a una flessione della domanda di orologi costosi in tutto il settore seguito al boom dell’era della pandemia. Il fondatore Büsser manterrà una quota di maggioranza del 60% nell’azienda mentre il responsabile di R&S e produzione di MB&F Serge Kriknoff ora possiede una quota del 15%. Entrambi i dirigenti rimarranno nell’azienda.

Un giro da oltre 400 milioni di franchi svizzeri

L’accordo conferisce a Chanel, società a capitale strettamente controllato, un diritto di prelazione su qualsiasi futura vendita di azioni nella società, che ha circa 60 dipendenti e prevede di aumentare le vendite di circa il 5% quest’anno. Chanel, secondo le stime di Morgan Stanley, produce circa 75 mila orologi con il suo marchio all’anno con vendite di circa 400 milioni di franchi svizzeri, secondo le stime di Morgan Stanley.

Nel corso degli anni ha investito anche in altri marchi svizzeri indipendenti, tra cui Romain Gauthier nel 2011 e FP Journe nel 2018. La pluripremiata azienda fondata nel 2005 da Maxilimilan Büsser fattura oltre 45 è milioni di franchi svizzeri. Così Chanel rafforza un settore nel quale è presente dal 1987. «Era nostra responsabilità, nell’attuale contesto molto favorevole e con il nostro team al massimo delle sue potenzialità, – dice Büsser – fare questo passo importante per garantire il nostro futuro a lungo termine, un’evoluzione naturale per un’azienda che l’anno prossimo festeggerà il suo 20° anniversario» .