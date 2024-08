Il workcation unisce lavoro e vacanza in mete come Budapest, Barcellona e Milano. Sempre più città emergono come destinazioni ideali per lavoratori ibridi

Lavorare sorseggiando un caffè in riva al mare o davanti a un capolavoro architettonico non è più un privilegio riservato a pochi. Il workcation – la perfetta combinazione di lavoro e vacanza – è ormai una realtà consolidata, resa possibile dalla crescente flessibilità del lavoro da remoto. International Workplace Group, con il suo Barometro “Work from Anywhere” 2024, ha individuato le migliori destinazioni per chi vuole unire produttività e scoperta. E tra queste, Milano brilla inaspettatamente nella top 10 globale.

Budapest: la regina del workcation

Al primo posto della classifica troviamo Budapest. La capitale ungherese si è guadagnata la vetta grazie a un mix ideale di costi accessibili, connettività ad alta velocità e spazi di lavoro flessibili. Oltre a un’infrastruttura tecnologica invidiabile, Budapest offre un patrimonio storico e culturale unico, rendendo ogni pausa pranzo un’immersione nella bellezza europea. Chi opta per un workcation (chi non vuole può seguire questi consigli) qui può godere di ampi spazi verdi e quartieri vivaci, dove la qualità della vita incontra un costo relativamente contenuto.

Barcellona: sole, cultura e lavoro

Subito dopo Budapest, Barcellona si conferma una delle mete preferite dai nomadi digitali. La capitale catalana è il luogo ideale per chi cerca un workcation tra spiagge, musei e coworking all’avanguardia. Barcellona non offre solo la Sagrada Familia come sfondo alle riunioni via Zoom, ma anche un clima mite tutto l’anno e una rete di trasporti efficiente. Grazie anche al visto per nomadi digitali introdotto dalla Spagna, la città continua a essere una destinazione di punta per chi vuole combinare lavoro e dolce vita.

Rio de Janeiro: lavoro tra onde e montagna

Condivide il secondo posto con Barcellona Rio de Janeiro, una destinazione che sta conquistando sempre più terreno nel panorama del workcation. Le sue spiagge leggendarie, abbinate a una vita urbana ricca di eventi e locali, fanno di Rio un posto unico per lavorare e vivere. I costi contenuti, la banda larga veloce e la disponibilità di spazi flessibili rendono questa città brasiliana una meta irresistibile per chi vuole lavorare con vista sull’oceano.

Milano: l’eleganza italiana nel workcation

Milano è l’unica città italiana a entrare nella top 10 delle migliori destinazioni globali per il workcation. Il capoluogo lombardo è riuscito a reinventarsi, diventando un hub per lavoratori ibridi, attratti da un’infrastruttura efficiente, spazi di coworking diffusi e una rete di trasporti pubblici di prim’ordine. Milano, con il suo dinamismo economico, la sua offerta culturale e la possibilità di incontrare tantissime persone e clienti, riesce a unire la vivacità di una città internazionale con la qualità della vita tipica delle città italiane. Non è un caso che sempre più professionisti scelgano di lavorare in uno dei caffè storici del centro.

Le città emergenti: nuove frontiere del workcation

Oltre alle mete più gettonate, alcune città stanno emergendo come destinazioni ideali per un workcation diverso dal solito. Austin, in Texas, è diventata famosa per la sua scena musicale e tecnologica, attirando creativi e professionisti del digitale. Podgorica, in Montenegro, sorprende invece per la sua tranquillità e i suoi costi ridotti, perfetti per chi vuole immergersi in una realtà lontana dalle mete più turistiche.

Tra le altre città emergenti spiccano Marrakech e La Valletta. La prima, conosciuta per i suoi mercati e la sua straordinaria architettura, sta sviluppando una rete di coworking in continua crescita. La capitale maltese, invece, è un mix di storia e modernità, con un clima invidiabile e una comunità internazionale di lavoratori da remoto sempre più attiva.

