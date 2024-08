Ecco quali saranno le professioni del futuro nel turismo e quali compiti avranno in un settore che è in continua evoluzione

Fonte: 123RF Per le professioni del futuro si utilizzerà anche l’Intelligenza Artificiale

Il turismo offre lavoro a circa 1,7 milioni di persone e contribuisce al 4% del PIL secondo quanto emerge dall’ultimo report di Randstad Research. Proprio per questo è considerato uno dei settori cruciali dell’economia. Negli anni, però, ha subito dei cambiamenti profondi dovuti a fattori ambientali, socio-culturali e tecnologici per cui nel prossimo futuro le aziende dovranno adattarsi a queste nuove tendenze per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e avere un impatto positivo sull’ambiente e la comunità. Nasceranno quindi nuove figure professionali per affrontare le sfide del settore. Ecco, dunque, quali sono le 10 professioni del futuro nel turismo che saranno fondamentali per far prosperare tale settore.

Le nuove figure richieste nel settore del turismo

Il settore del turismo sta cambiando rapidamente e ciò sta portando a una continua evoluzione delle offerte nonché dei servizi. Il report Randstad Research il cui titolo è “Viaggio nel turismo del prossimo decennio” ha quindi tracciato l’identikit delle 10 professioni che nasceranno e potrebbero avere successo in tale ambito. Tra queste c’è quella del destination manager che utilizzerà tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e la realtà aumentata per creare e implementare strategie innovative di promozione delle destinazioni turistiche. Tale figura, più nel dettaglio, avrà il compito di collaborare con le comunità locali in modo tale da promuovere pratiche di turismo sostenibile e responsabile. Le competenze che tali figure dovranno integrare e affinare sono la collaborazione con le comunità locali, la pianificazione e la gestione degli eventi per attirare turisti nonché la massimizzazione dell’impatto visivo. Inoltre esse avranno il compito di monitorare e influenzare le conversazioni online che riguardano tali destinazioni, dovranno raccogliere e analizzare i dati per ottimizzare le strategie promozionali e implementare le tecnologie per migliorare la promozione delle mete.

Quali sono le professioni del futuro nel settore del turismo?

Tra le professioni del futuro nel settore del turismo c’è anche quella dell’esperto di turismo sostenibile. Tale figura avrà il compito di promuovere pratiche più responsabili mediante l’ausilio di tecnologie innovative per ridurre e monitorare l’impatto ambientale delle attività turistiche. Così come i destination manager, poi, gli esperti di turismo sostenibile dovranno collaborare in stretto contatto con le comunità locali e le amministrazioni pubbliche. Tra le competenze chiave per tale tipologia di lavoro ci sono la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile nonché l’implementazione di strategie di prevenzione degli impatti ambientali/sociali e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi.

Un’altra attività lavorativa futura è quella del gestore di centri per workation che avrà il compito di collaborare in stretto contatto con le aziende e le comunità locali. Tale figura avrà il compito di adottare tecnologie avanzate per offrire delle esperienze di lavoro flessibili e collaborative in spazi che non solo sono sostenibili ma anche ispiratori. Inoltre dovrà integrare programmi di benessere e sviluppo per migliorare la produttività e il benessere dei lavori digitali. Il suo compito principale in ogni caso sarà quello di promuovere una cultura del lavoro che bilancia la qualità della vita e l’efficienza.

La quarta professione del futuro è invece quella del gestore di glamping. Essa sarà responsabile della creazione di esperienze all’aria aperta esclusive e innovative che uniranno il rispetto per l’ambiente al comfort di lusso. Tale figura dovrà collaborare in stretto contatto con architetti e designer in quanto il suo compito sarà quello di progettare le strutture e di selezionare le location più belle e appropriate. In più dovrà aggiornarsi di continuo sulle tendenze emergenti del turismo sostenibile ed esperienziale in modo tale da adattare le offerte alle aspettative dei viaggiatori.

Le altre professioni del futuro nel turismo

Non solo destination manager, esperti di turismo sostenibile, gestori di centri per workation e di glamping, tra le professioni future nel turismo c’è anche quella del consulente di viaggi virtuali. Tale figura dovrà organizzare esperienze di viaggio altamente immersive mediante l’ausilio di tecnologie all’avanguardia come la realtà virtuale e la realtà aumentata. Con questa nuova professione si darà quindi la possibilità ai viaggiatori di esplorare in modo quasi reale le destinazioni desiderate grazie anche ad anteprime coinvolgenti e realistiche dei luoghi da visitare.

Le guide esperienziali, invece, avranno il compito di creare esperienze profonde e indimenticabili per i viaggiatori. Offriranno infatti dei tour su misura che vanno oltre la semplice trasmissione di informazioni storiche. Daranno più nel dettaglio la possibilità di effettuare attività interattive ed incontri autentici con la popolazione locale.

Tra le professioni del futuro ci sono anche gli agenti di turismo olfattivo. Si tratta di figure specializzate nella creazione di esperienze di viaggio atte a stimolare i sensi. Esse avranno il compito di progettare itinerari che includono tappe in luoghi caratterizzati da fragranze uniche e indimenticabili, come ad esempio giardini ricchi di profumi, mercati delle spezie o laboratori di profumeria. In più, mediante l’utilizzo di oli essenziali, aromi naturali e altre tecniche olfattive, tali professionisti evocheranno emozioni profonde e cercheranno di creare legami sensoriali duraturi con le destinazioni visitate.

Le ultime tre professioni del futuro nel turismo

Dal report Randstad Research si evince che tra le altre professioni del futuro nel settore del turismo ci sono quella dell’esperto in salute e sicurezza dei viaggiatori, del gestore dei viaggi spaziali e del gestore delle esperienze eco turistiche. Per la prima, i professionisti utilizzeranno tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e l’analisi dei big data per valutare e prevedere i rischi sanitari nei viaggi. Inoltre, collaboreranno con le autorità sanitarie globali per sviluppare sistemi di monitoraggio e risposta rapida alle emergenze. E ancora, offriranno una consulenza personalizzata e dei servizi di telemedicina per garantire viaggi sicuri e protetti.

I gestori dei viaggi spaziali, invece, organizzeranno questi ultimi su larga scala e collaboreranno con agenzie spaziali per ampliare tale tipologia di turismo. In più, promuoveranno l’esplorazione dello spazio attraverso marketing e partnership strategiche.

Infine, i gestori delle esperienze ecoturistiche, grazie all’ausilio di tecnologie avanzate, avranno il compito di monitorare e proteggere gli ecosistemi. Così come altre figure, poi, interagiranno con le comunità locali per creare iniziative turistiche sostenibili. Promuoveranno, poi, la consapevolezza ambientale e la conservazione della biodiversità mediante esperienze educative e azioni concrete di protezione.