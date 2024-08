Fonte: ANSA Klarna sostituisce metà dei dipendenti con l'Intelligenza Artificiale

Klarna, il gigante svedese dei pagamenti, ha annunciato che rivoluzionerà il suo modo di lavorare. Metà dei dipendenti, infatti, sarà sostituito dall’Intelligenza Artificiale. Quello che fino a poco tempo fa si credeva fantascienza, quindi, diverrà realtà e a pagarne le conseguenze saranno ovviamente i lavoratori che potrebbero perdere il loro posto perché sostituiti dai chatbot. Tale decisione è stata annunciata lo scorso 26 agosto e segnerà una svolta importante nella strategia operativa e di gestione dell’azienda. Ecco gli ultimi dettagli in merito.

Klarna si prepara a sostituire i dipendenti con l’Intelligenza Artificiale

Lo scorso 26 agosto la Klarna ha annunciato di voler sostituire la metà dei suoi dipendenti con l’Intelligenza Artificiale nonostante il numero dei lavoratori nell’ultimo anno sia già sceso a 3800 unità contro le 5441 del 2023. Ciò è stato deciso perché l’azienda sta attraversando una fase di perdita. Allo stesso tempo, però, si sta anche preparando a quotarsi in Borsa per aumentare visibilità e prestigio.

Voci di corridoio parlano anche di possibili cambiamenti ai vertici. Potrebbe infatti essere rimosso dal consiglio il braccio destro del co-fondatore Victor Jacobsson il cui nome è Mikael Walther.

Che cosa fa Klarna?

Klarna è la società che offre il servizio di “compra ora e paga dopo”. Funziona in modo molto semplice in quanto basta scegliere Klarna al momento del pagamento cliccando sul badge rosa. È possibile anche scegliere la propria opzione di pagamento: si può infatti decidere di pagare subito, in 3 rate senza alcun interesse o dopo 30 giorni.

In più, è possibile gestire tutto in unico posto in quanto gli eventuali altri pagamenti si possono controllare direttamente dall’applicazione. Il punto di forza è che Klarna aggiornerà il cliente con promemoria e notifiche per cui non ci si potrà mai dimenticare di pagare le rate rimanenti.

Abbattere i costi e aumentare la produttività

La decisione di Klarna di sostituire metà dei dipendenti con l’AI è stata presa, come rivela l’azienda, per abbattere i costi e aumentare la produttività. Il Ceo ha spiegato infatti che con l’assistente AI, l’attività è riuscita a risolvere i problemi in meno tempo. Si è passati da 11 minuti a 2 soli minuti e ciò dimostra come la tecnologia avanzata può sostituire un grande numero di dipendenti rendendo il lavoro più efficiente e veloce.

L’Ad Sebastian Siemiatkowski ha lodato inoltre più volte l’Intelligenza Artificiale sottolineando che i tagli sono stati positivi perché l’assistente virtuale svolge il lavoro di 700 dipendenti. Ha aggiunto che non solo si è ridotto il tempo medio per risolvere i problemi ma si sono mantenuti i medesimi standard alti di soddisfazione del cliente.

Il Ceo ha dichiarato infine che per un lungo periodo non verrà assunto nuovo personale se non ingegneri. Ha aggiunto inoltre che il numero dei dipendenti potrebbe scendere ancora di 2000 unità senza però specificare le tempistiche.

Il fatturato di Klarna grazie all’Intelligenza Artificiale

L’azienda, grazie ai licenziamenti, è riuscita ad aumentare il suo fatturato medio annuo da 400 mila a 700 mila dollari in 1 anno con una crescita del 93% negli Stati Uniti. Proprio per questo Siemiatkowski ha dichiarato di voler ridurre ancora il personale. Ha affermato infatti che “non solo possiamo fare di più con meno, ma possiamo fare molto di più con meno”. Insomma, si apre un nuovo capitolo nella gestione dell’azienda.